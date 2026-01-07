Зеленски обсъди членството на Украйна в ЕС и подкрепата за отбраната с кипърския президент

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с кипърския си колега Никос Христодулидис и с водещи представители на Европейския съюз в Никозия, предаде Укринформ.

Посещението е по повод церемонията за началото на шестмесечното председателство на Кипър на Съвета на ЕС. В рамките на визитата Зеленски проведе двустранна среща с Христодулидис, както и разговори с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и архиепископ Георги III на Кипър.

Украинският държавен глава се срещна и с президента на Молдова Мая Санду, чиято страна, заедно с Украйна, се стреми към членство в Европейския съюз. Зеленски подчерта, че общият път на Украйна и Молдова към ЕС трябва да бъде координиран.

Христодулидис, който се срещна със Зеленски и през декември в Киев, и преди е казвал, че усилията на Украйна за присъединяване към ЕС ще бъдат сред основните приоритети на кипърското председателство.

Никозия поема ротационното председателство от Дания – близък партньор на Киев, която се опита да придвижи отварянето на преговорните клъстери за Украйна, но не успя заради съпротивата на Унгария. След разговорите с Христодулидис Зеленски написа в социалната мрежа X, че по време на този период ще се работи за максимален напредък по отварянето на преговорните клъстери и по присъединяването на Украйна към ЕС.

Двамата лидери обсъдиха още подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, производството на дронове, както и участието на Кипър в инициативата „Списък с приоритетни нужди на Украйна“ (PURL) и проекта SAFE на ЕС.

От началото на пълномащабната война Кипър оказва финансова, сигурностна и хуманитарна помощ на Украйна, включително чрез механизмите на Европейския съюз. В същото време страната е критикувана като входна точка за руски капитали към ЕС и като данъчно убежище за руски олигарси.

Визитата на Зеленски в Кипър последва срещата му с европейски лидери и американски пратеници в Париж на 6 януари, посветена на гаранциите за сигурност за Украйна след края на войната.