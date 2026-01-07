Зеленски призова САЩ да окажат натиск върху Русия, като отстранят Рамзан Кадиров

Съединените щати трябва да окажат натиск върху Русия, като „проведат някакъв вид операция“ за отстраняването от власт на чеченския лидер Рамзан Кадиров, по подобие на действията срещу венецуелския президент Николас Мадуро, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Той посочи, че операцията по свалянето на Мадуро е показала, че Вашингтон разполага с реални инструменти за влияние върху Москва, ако действително пожелае. По думите му, отстраняването на Кадиров би накарало руския президент Владимир Путин „да се замисли два пъти“ за продължаващата офанзива срещу Украйна.

Миналата събота американски специални части изведоха Мадуро и съпругата му от Каракас, което изненада съюзниците на Вашингтон и предизвика остро осъждане от страна на Москва, партньор на Венецуела.

Кадиров, който управлява Чечения – регион с преобладаващо мюсюлманско население – от 2007 г., е сред най-ярките поддръжници на Путин и изпрати хиляди бойци да участват във войната срещу Украйна.

Зеленски подчерта, че Съединените щати разполагат с нужните средства и know-how, за да окажат натиск върху Русия, когато наистина решат да го направят, като даде за пример операцията срещу Мадуро, чийто резултат, по думите му, е видим за целия свят. В този контекст той призова за аналогични действия и спрямо Кадиров.

Няколко часа след операцията срещу венецуелския лидер, украинският президент дори в шеговит тон намекна, че подобен подход може да бъде приложен и спрямо самия Путин. На пресконференция в Киев той заяви с усмивка, че ако САЩ могат да действат по този начин срещу диктатори, „знаят какво да направят по-нататък“.

Украйна, която вече почти четири години се защитава срещу пълномащабното руско нашествие, отдавна твърди, че партньорите ѝ, включително Съединените щати, не оказват достатъчно силен натиск върху Кремъл за прекратяване на войната.

Кадиров, управлявал Чечения с твърда ръка близо две десетилетия, неведнъж е настоявал Москва да прибегне до най-крайните средства в Украйна, включително като е лансирал идеята за използване на ядрено оръжие.