      сряда, 07.01.26
          Земетресение в Централна Босна и Херцеговина, усетено в Бугойно и околните райони

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Земетресение е регистрирано тази вечер в района на град Бугойно, Централна Босна и Херцеговина, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). По първоначална информация епицентърът е бил в близост до града.

          Жители на Бугойно, Долни Вакуф, Горни Вакуф, Травник и съседни населени места съобщават, че разклащането е продължило няколко секунди. Част от хората са чули тътен, а други описват усещане, наподобяващо удар или експлозия, като трусът е бил от умерен до по-силен, особено по високите етажи на сградите.

          Към момента няма официални данни за магнитуда на земетресението, както и информация за материални щети или пострадали.

          Компетентните служби следят ситуацията, като се очаква допълнителна информация след публикуването на по-точни данни от сеизмологичните институции.

