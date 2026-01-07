НА ЖИВО
          „Зловещ експеримент с българския народ“ – предупреждението на Недялко Недялков в „Контра“

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В участието си в предаването „Контра“ Недялко Недялков отправи остри критики към управлението и начина, по който се подготвя въвеждането на еврото. Той подчерта, че „ще има регулаторни органи, които да се намесват при най-малката нередност“, но въпреки това „държавата мълчи“ и „е вдигнала ръце“.

          По думите му „депутатите ваканцуват вече един месец“ и са „хвърлили хората на кучетата“. Недялков сравни преходния период в други държави – „Хърватска – шест месеца“, а в Германия, Италия, Гърция и Испания – „една година“. На този фон той заяви: „Тук е един месец – някой си прави зловещ, шоков експеримент с българския народ“, зад който стои власт, „заразена от тежка българофобия“.

          Последвайте Евроком в Google News

