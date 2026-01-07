Зорница Илиева: На САЩ международното право им пречи

„На САЩ международното право им пречи. Те влязоха във Венецуела с военновъздушни сили. Дори за секунда не са имали намерение да влязат по суша, нито пък се предполага, че там теренът е подходящ или пък че ще се посрещнат с цветя и рози.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според Илиева интересен факт е, че ден преди Николас Мадуро да бъде изведен от резиденцията си в Каракас, той е разговарял с китайска делегация на високо равнище. Тя допълни, че във Венецуела има руски войски, които не са били засегнати по никакъв начин.