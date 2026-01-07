Зорница Илиева: На САЩ международното право им пречи

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Илиева интересен факт е, че ден преди Николас Мадуро да бъде изведен от резиденцията си в Каракас, той е разговарял с китайска делегация на високо равнище. Тя допълни, че във Венецуела има руски войски, които не са били засегнати по никакъв начин.
