      сряда, 07.01.26
          Зорница Илиева: На САЩ международното право им пречи

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „На САЩ международното право им пречи. Те влязоха във Венецуела с военновъздушни сили. Дори за секунда не са имали намерение да влязат по суша, нито пък се предполага, че там теренът е подходящ или пък че ще се посрещнат с цветя и рози.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Илиева интересен факт е, че ден преди Николас Мадуро да бъде изведен от резиденцията си в Каракас, той е разговарял с китайска делегация на високо равнище. Тя допълни, че във Венецуела има руски войски, които не са били засегнати по никакъв начин.

          „Имало е разпореждане от вътрешни хора, поне такива са изводите, които се правят в Москва, да няма съпротива и всичко да мине тихо и кротко“, посочи още гостенката.

