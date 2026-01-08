НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          40 млн. евро за превенция: нова програма ще наема безработни в борбата с бедствията

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов представи нов механизъм за подпомагане на общините при справянето с природни бедствия. По мярката „Заетост без бариери“ местните власти ще могат да наемат трайно безработни, хора с увреждания и други лица от уязвими групи, които да участват в превенцията, ограничаването на щетите от пожари и наводнения, както и в отстраняването на последствията от тях.

          По думите на Гуцанов през последните години природните явления са постоянни и създават сериозни препятствия, като в някои случаи се стига и до човешки жертви. Той припомни мащабните наводнения и пожари, при които Министерството на труда и социалната политика е реагирало с 14 млн. лв., предоставени чрез пожарната на общините за превантивни дейности и доброволци.

          Сега обаче подкрепата е значително по-мащабна – 40 млн. евро ще бъдат насочени към общини и общински предприятия. Сред планираните дейности са предварително почистване на дерета, залесяване и обезопасяване на сухи речни корита, с цел предотвратяване на щети, вместо реакция след настъпването им.

          „Идеята е мерките да се вземат предварително, а не когато проблемът вече е факт и тепърва да търсим средства и да обясняваме какво не е направено“,

          подчерта Гуцанов.

          Министърът в оставка уточни, че по програмата ще се наемат регистрирани безработни от Агенцията по заетостта, като така едновременно ще се намалява безработицата и ще се подпомагат кметовете. Заплащането ще бъде една минимална работна заплата, а за лица с висше образованиеминимална заплата плюс 50%.

          „Това е програма, която ще помогне да има готовност предварително, вместо след бедствието да се питаме как се е случило и защо държавата не е била на мястото си“,

          допълни още Гуцанов.

