НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          БИТКАТА ЗА ЛЕВА: „Дойран-2025“ внесе още 115 000 подписа за референдума

          0
          9
          Снимка: Facebook/Мартин Карбовски
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Сдружение „Дойран 2025“ внесе в Народното събрание 34 папки с 15 182 подписки, с което общият брой на събраните подписи надхвърля 300 000. Това съобщи Румяна Ченалова, като уточни, че към тях се прибавят и депозираните на 28 октомври 2025 г. близо 200 000 подписа.

          - Реклама -

          Осем въпроса за национално допитване

          От инициативата са формулирали общо осем искания за провеждане на национален референдум, сред които централно място заема темата за въвеждането на еврото.

          Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева

          Освен това от сдружението настояват за олекотяване на процедурата за провеждане на национално допитване, както и за промени в правилата, свързани с броя на необходимите подписи и начина на организиране на референдумите.

          Отделно искане е едномесечният срок за двойно обращение на лев и евро да бъде удължен до максимално допустимите шест месеца, през които банкнотите и монетите в левове няма да бъдат унищожавани.

          Сдружение „Дойран 2025“ внесе в Народното събрание 34 папки с 15 182 подписки, с което общият брой на събраните подписи надхвърля 300 000. Това съобщи Румяна Ченалова, като уточни, че към тях се прибавят и депозираните на 28 октомври 2025 г. близо 200 000 подписа.

          - Реклама -

          Осем въпроса за национално допитване

          От инициативата са формулирали общо осем искания за провеждане на национален референдум, сред които централно място заема темата за въвеждането на еврото.

          Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева

          Освен това от сдружението настояват за олекотяване на процедурата за провеждане на национално допитване, както и за промени в правилата, свързани с броя на необходимите подписи и начина на организиране на референдумите.

          Отделно искане е едномесечният срок за двойно обращение на лев и евро да бъде удължен до максимално допустимите шест месеца, през които банкнотите и монетите в левове няма да бъдат унищожавани.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Спецназът на „Ахмат“ е открил сериозни проблеми за ВСУ в Сумска област

          Иван Христов -
          Командирът на артилерийска група в рамките на групата „Пресса“ на спецназа на „Ахмат“, с позивна „Оптима“, говори за основните проблеми, пред които са изправени...
          Общество

          СЕМ ще прецени дали има нарушение на закона при освобождаването на Мария Цънцарова

          Никола Павлов -
          Юристите на Съвета за електронни медии (СЕМ) ще анализират случая с освобождаването на журналистката Мария Цънцарова от bTV и ще преценят дали са нарушени...
          Война

          Турция определи при какви условия ще изпрати войски в Украйна

          Иван Христов -
          Турция е готова да изпрати войските си в Украйна за участие в мироопазващите сили, но само след прекратяване на огъня, ясно определяне на мисията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions