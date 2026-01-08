БИТКАТА ЗА ЛЕВА: „Дойран-2025“ внесе още 115 000 подписа за референдума

Сдружение „Дойран 2025“ внесе в Народното събрание 34 папки с 15 182 подписки, с което общият брой на събраните подписи надхвърля 300 000. Това съобщи Румяна Ченалова, като уточни, че към тях се прибавят и депозираните на 28 октомври 2025 г. близо 200 000 подписа.

Осем въпроса за национално допитване

От инициативата са формулирали общо осем искания за провеждане на национален референдум, сред които централно място заема темата за въвеждането на еврото.

Освен това от сдружението настояват за олекотяване на процедурата за провеждане на национално допитване, както и за промени в правилата, свързани с броя на необходимите подписи и начина на организиране на референдумите.

Отделно искане е едномесечният срок за двойно обращение на лев и евро да бъде удължен до максимално допустимите шест месеца, през които банкнотите и монетите в левове няма да бъдат унищожавани.