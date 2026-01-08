Напрежение ескалира на столичния булевард „Климент Охридски“, където опит за извършване на забранена маневра прерасна във физическа саморазправа. Случаят е запечатан на видеоклип, който бързо се разпространи в социалната мрежа Facebook и по-конкретно в групата „Катастрофи в София“.

На кадрите се вижда как водач слиза от автомобила си, държейки бухалка, и влиза в остър конфликт с друг мъж, чиято кола му пречи да се включи в движението. Напрегнатата ситуация провокира намесата на странични наблюдатели, които напускат своите превозни средства и се притичват на помощ на водача от белия автомобил, опитвайки се да отнемат бухалката от агресора. В крайна сметка мъжът се прибира в колата си заедно с предмета и успява да продължи участието си в трафика.

Инцидентът се случва на фона на усложнената зимна обстановка в града. От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) излязоха с официален призив към жителите на града: „Не излизайте с автомобилите си, ако не се налага по спешност“.

От полицията допълват, че голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава реални предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

По-рано от Столична община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен. Предприети са действия по обработка със смеси срещу заледяване, както и избутване на снежна маса по основните улици и булеварди в града. От Центъра за градска мобилност също предупредиха гражданите, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.