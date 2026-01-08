Сръбският президент Александър Вучич обяви, че се надява да не му се налага да бъде кандидат за министър-председател на предстоящите избори в страната. В интервю за телевизия „Информър“ държавният глава уточни, че би предприел такъв ход единствено ако социологическите проучвания покажат риск Сърбия да поеме в „грешна посока“.

Вучич изрази желание друг политик да поеме премиерския пост, като той самият запази по-скоро консултативна роля. Въпреки това той потвърди, че ще бъде водач на листата на управляващото мнозинство около Сръбската прогресивна партия. По думите му листата ще обедини едно или няколко движения и ще включва в състава си изявени интелектуалци.

Относно времевия хоризонт на вота, президентът посочи, че извънредните парламентарни избори могат да се проведат през октомври, ноември или декември. Той подчерта, че конкретният срок ще зависи от готовността на политическите участници за диалог. Според Вучич изборната победа не е въпрос на проста аритметика, а резултат от представени програми, изпълнени обещания и отговорни ангажименти.

В своето изказване той отправи критики към политическите си опоненти, обвинявайки ги, че разчитат предимно на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, с цел да отклонят общественото внимание от постигнатите резултати.

Коментирайки студентските протести и твърденията на участниците в блокадата, че са събрали 400 000 подписа за предсрочни избори, Вучич оспори данните. Той заяви, че реалният брой е „под 20 000“, което все пак определи като „уважителен резултат, постижим за малко политически формации“, но бе категоричен, че „не може да приеме разпространяването на неверни данни по темата“.