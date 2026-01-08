НА ЖИВО
      четвъртък, 08.01.26
          Американските власти разкриха самоличността на жената, застреляна при операция на имиграционните служби в Минеаполис

          Снимка: БГНЕС
          Американските власти идентифицираха жената, застреляна от служител на имиграционните власти в Минеаполис. Става въпрос за 37-годишната Рене Никол Гуд, съобщава Fox News. Фаталните изстрели са били произведени в сряда в южната част на града, като версии­те на федералните институции и местната власт за случилото се се разминават съществено.

          ► Коя е Рене Никол Гуд

          Майката на загиналата – Дона Гангър, заяви пред в. The Minnesota Star Tribune, че дъщеря ѝ не е участвала в протести срещу Имиграционната и митническата служба на САЩ. По думите ѝ Гуд е била състрадателна и силно отдадена на грижата за другите.

          Според Star Tribune Рене Никол Гуд е била омъжена за Тимми Рей Маклин-младши, който е починал през 2023 г. на 36-годишна възраст. Бащата на Маклин е потвърдил, че двамата имат дете и че той възнамерява да поеме грижите за него след трагедията.

          В профил в социалните мрежи, за който се предполага, че е неин, Гуд се описва като:

          „писател, съпруга, майка и не особено добър китарист от Колорадо, който опознава Минеаполис“.

          През 2020 г. тя е била отличена с награда за студентска поезия.

          ► Версията на федералните власти

          Според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ фаталната стрелба е станала по време на рутинна операция по прилагане на имиграционното законодателство. От ведомството твърдят, че агентите са се опитвали да извършат арест, но Гуд е използвала автомобила си като оръжие, което е накарало федерален служител да открие огън при самозащита.

          Рене Никол Гуд е била простреляна и по-късно е починала от раните си. Самоличността на агента, произвел изстрелите, не е оповестена публично, а случаят остава в процес на разследване.

          ► Остра реакция от Градския съвет на Минеаполис

          Стрелба при акция на ICE в Минеаполис предизвика остър сблъсък между местните власти и Белия дом Стрелба при акция на ICE в Минеаполис предизвика остър сблъсък между местните власти и Белия дом

          От Градския съвет на Минеаполис излязоха с критична позиция:

          „Тази сутрин агент на Имиграционната и митническа служба на САЩ застреля и уби Рене Никол Гуд, член на нашата общност. Всеки, който убие човек в нашия град, заслужава да бъде арестуван, разследван и подведен под отговорност с цялата сила на закона.“

          ► Липса на бодикамери и свидетелски видеа

          По информация на Fox News, нито един от агентите, участвали в операцията в Минеаполис, не е носел бодикамера. От службата посочват, че внедряването на подобни устройства се извършва поетапно в цялата страна и конкретният екип все още не е бил оборудван.

          В същото време съществуват видеоматериали, заснети от очевидци, които вече се разпространяват в социалните мрежи и са част от текущото разследване.

