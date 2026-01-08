Американските власти разкриха самоличността на жената, застреляна при операция на имиграционните служби в Минеаполис

Американските власти идентифицираха жената, застреляна от служител на имиграционните власти в Минеаполис. Става въпрос за 37-годишната Рене Никол Гуд, съобщава Fox News. Фаталните изстрели са били произведени в сряда в южната част на града, като версиите на федералните институции и местната власт за случилото се се разминават съществено.
► Коя е Рене Никол Гуд
Майката на загиналата – Дона Гангър, заяви пред в. The Minnesota Star Tribune, че дъщеря ѝ не е участвала в протести срещу Имиграционната и митническата служба на САЩ. По думите ѝ Гуд е била състрадателна и силно отдадена на грижата за другите.
So the lady killed was a mentally unstable lesbian who refused to listen to lawful orders and tried to run a federal agent over…— Lfleezy (@LFleezy23) January 8, 2026
Anyone wondering why a mother of 3 from Colorado Springs went all the way to Minneapolis to cause trouble? Who paid her?
I refuse to celebrate her… pic.twitter.com/REvlUU1dUa
Според Star Tribune Рене Никол Гуд е била омъжена за Тимми Рей Маклин-младши, който е починал през 2023 г. на 36-годишна възраст. Бащата на Маклин е потвърдил, че двамата имат дете и че той възнамерява да поеме грижите за него след трагедията.
В профил в социалните мрежи, за който се предполага, че е неин, Гуд се описва като:
През 2020 г. тя е била отличена с награда за студентска поезия.
► Версията на федералните власти
Според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ фаталната стрелба е станала по време на рутинна операция по прилагане на имиграционното законодателство. От ведомството твърдят, че агентите са се опитвали да извършат арест, но Гуд е използвала автомобила си като оръжие, което е накарало федерален служител да открие огън при самозащита.
Рене Никол Гуд е била простреляна и по-късно е починала от раните си. Самоличността на агента, произвел изстрелите, не е оповестена публично, а случаят остава в процес на разследване.
► Остра реакция от Градския съвет на Минеаполис
От Градския съвет на Минеаполис излязоха с критична позиция:
► Липса на бодикамери и свидетелски видеа
По информация на Fox News, нито един от агентите, участвали в операцията в Минеаполис, не е носел бодикамера. От службата посочват, че внедряването на подобни устройства се извършва поетапно в цялата страна и конкретният екип все още не е бил оборудван.
В същото време съществуват видеоматериали, заснети от очевидци, които вече се разпространяват в социалните мрежи и са част от текущото разследване.