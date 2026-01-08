Ангел Славчев: Срокът, в който да се ползват двете валути, трябва да се удължи

Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Славчев обясни, че още в средата на декември от формацията му са внесли искане да удължаване на този срок на шест месеца, което обаче не е било прието.
Народният представител призова гражданите да отидат и да гласуват, за да не се решава бъдещето на страната ни от купени гласове.
Гостът беше категоричен, че държавата ни не е била готова да влезе в еврозоната и тези, които са ни вкарали, трябвало да си платят.
