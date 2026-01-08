Ангел Славчев: Срокът, в който да се ползват двете валути, трябва да се удължи

„Срокът, в който да се ползват двете валути, трябва да се удължи.“

Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Славчев обясни, че още в средата на декември от формацията му са внесли искане да удължаване на този срок на шест месеца, което обаче не е било прието.

Народният представител призова гражданите да отидат и да гласуват, за да не се решава бъдещето на страната ни от купени гласове.

„В момента хората смятат, че да си политик е най-нисшата професия, а би трябвало политиката да е благородна работа. Нашата цел е да направим така, че хората да живеят по-добре. В същото време масата от хората смятат, че всички политици са еднакви“, каза още гостът.

Гостът беше категоричен, че държавата ни не е била готова да влезе в еврозоната и тези, които са ни вкарали, трябвало да си платят.