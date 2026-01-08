Белият дом не изключва военна сила за анексиране на Гренландия

Официалната говорителка на Белия дом Карълайн Ливит заяви, че Съединените щати не изключват използването на военна сила, за да придобият Гренландия, предадоха световните агенции.

По време на брифинг в Белия дом Ливит подчерта, че при управлението на текущия президент на Америка Доналд Тръмп „всички варианти са на масата“, когато става въпрос за защита на американските национални интереси.

„Първият избор на президента винаги е бил дипломацията, но целта е защитата на интересите на Съединените щати“, заяви Ливит.



Тя допълни, че Вашингтон разглежда Гренландия като ключова за контрола над Арктика, с аргумента, че това е необходимо, за да се ограничи влиянието и „агресията“ на държави като Русия и Китай в стратегическия регион.



