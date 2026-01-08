НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Бен Ходжис: Войската на „коалицията на желаещите“ в Украйна трябва да е готова да даде отпор на Русия, а не да седи под Лвов

          0
          14
          генерал Бен Ходжис
          генерал Бен Ходжис
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Британско-френските стабилизационни сили за Украйна ще трябва да разположат хиляди войници, ако искат успешно да разубедят Русия от нарушаване на следвоенното прекратяване на огъня. Това заяви в интервю пред The Guardian генерал Бен Ходжис, бивш командир на армията на САЩ в Европа.

          - Реклама -

          По думите му, предложените многонационални сили, които британските и френските лидери обсъдиха с украинския президент Володимир Зеленски в Париж тази седмица, трябва да бъдат достатъчно мощни, за да се справят с потенциални провокации, организирани от Кремъл.

          „Коалицията на желаещите трябва да има реална сила и правила за действие, които ѝ позволяват да реагира незабавно на всякакви нарушения. Капитаните не могат да се обаждат в Париж или Лондон, за да разберат какво да правят с руски дрон“, подчерта той.

          Ходжис добави, че „всеки, който си мисли, че Русия ще се придържа към някакво споразумение, мисли нереалистично“, припомняйки периода между 2014 и 2022 г., когато, по думите му, руснаците многократно са нарушавали старите линии на прекратяване на огъня.

          Той отбеляза, че войските трябва поне да могат да се защитават от дронове и други атаки, тъй като е много вероятно „Русия незабавно да тества способността им да реагират“.

          Според генерала, руските войски трябва от пръв поглед да разберат, че чуждестранният контингент е сериозен, „а не просто седи в казарми някъде под Лвов“.

          Британско-френските стабилизационни сили за Украйна ще трябва да разположат хиляди войници, ако искат успешно да разубедят Русия от нарушаване на следвоенното прекратяване на огъня. Това заяви в интервю пред The Guardian генерал Бен Ходжис, бивш командир на армията на САЩ в Европа.

          - Реклама -

          По думите му, предложените многонационални сили, които британските и френските лидери обсъдиха с украинския президент Володимир Зеленски в Париж тази седмица, трябва да бъдат достатъчно мощни, за да се справят с потенциални провокации, организирани от Кремъл.

          „Коалицията на желаещите трябва да има реална сила и правила за действие, които ѝ позволяват да реагира незабавно на всякакви нарушения. Капитаните не могат да се обаждат в Париж или Лондон, за да разберат какво да правят с руски дрон“, подчерта той.

          Ходжис добави, че „всеки, който си мисли, че Русия ще се придържа към някакво споразумение, мисли нереалистично“, припомняйки периода между 2014 и 2022 г., когато, по думите му, руснаците многократно са нарушавали старите линии на прекратяване на огъня.

          Той отбеляза, че войските трябва поне да могат да се защитават от дронове и други атаки, тъй като е много вероятно „Русия незабавно да тества способността им да реагират“.

          Според генерала, руските войски трябва от пръв поглед да разберат, че чуждестранният контингент е сериозен, „а не просто седи в казарми някъде под Лвов“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Над 749 хил. лв. за пътувания: кои депутати са командировани най-често през 2025 г.

          Десислава Димитрова -
          През 2025 г. НС е изразходвало малко над 749 000 лв. за задгранични командировки на народни представители и служители. Данните са от справка на парламентарната администрация по ЗДОИ.
          Политика

          Руски флагове се развяха над Подоли в Харковска област

          Пламена Ганева -
          Въоръжените сили на Русия са установили руски флагове в различни райони на освободеното населено място Подоли в Харковска област, съобщават руски източници. По наличната информация...
          Общество

          „Красно село“ сред най-засегнатите райони от проблемите със сметоизвозването

          Георги Петров -
          Район Красно село е един от първите в столицата, заедно с Люлин, които се сблъскаха със сериозни проблеми със сметоизвозването и почистването през зимните...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions