Британско-френските стабилизационни сили за Украйна ще трябва да разположат хиляди войници, ако искат успешно да разубедят Русия от нарушаване на следвоенното прекратяване на огъня. Това заяви в интервю пред The Guardian генерал Бен Ходжис, бивш командир на армията на САЩ в Европа.

По думите му, предложените многонационални сили, които британските и френските лидери обсъдиха с украинския президент Володимир Зеленски в Париж тази седмица, трябва да бъдат достатъчно мощни, за да се справят с потенциални провокации, организирани от Кремъл.

„Коалицията на желаещите трябва да има реална сила и правила за действие, които ѝ позволяват да реагира незабавно на всякакви нарушения. Капитаните не могат да се обаждат в Париж или Лондон, за да разберат какво да правят с руски дрон“, подчерта той.

Ходжис добави, че „всеки, който си мисли, че Русия ще се придържа към някакво споразумение, мисли нереалистично“, припомняйки периода между 2014 и 2022 г., когато, по думите му, руснаците многократно са нарушавали старите линии на прекратяване на огъня.

Той отбеляза, че войските трябва поне да могат да се защитават от дронове и други атаки, тъй като е много вероятно „Русия незабавно да тества способността им да реагират“.

Според генерала, руските войски трябва от пръв поглед да разберат, че чуждестранният контингент е сериозен, „а не просто седи в казарми някъде под Лвов“.