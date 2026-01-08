НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Без природни науки на изпита: МОН връща НВО по математика към стария формат

          3
          101
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на включването на задачи с елементи от природните науки в националното външно оценяване по математика след 7. клас. Форматът на изпита и неговата продължителност остават без промяна, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново.

          - Реклама -

          Решението е взето във връзка с последно определение на Административен съд – София, което според МОН създава несигурност, особено на фона на настоящата политическа обстановка.

          „За да няма непредвидимост в системата, изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи“,
          обясни министър Вълчев.

          Той подчерта, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени, така както е било утвърдено още преди началото на учебната година.

          Първоначално се предвиждаше НВО по математика в 7. клас да включва шест интегрирани задачи от области като биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и география и икономика.

          В момента се подготвя нова заповед на министъра, която частично ще измени утвърдената през август миналата година, като ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигурят спокойствие и предвидимост за учениците, родителите и училищата в следващите месеци.

          В началото на седмицата министър Вълчев е провел серия от срещи и разговори по темата, включително с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. По думите му участниците са се обединили около позицията, че при настоящите условия е по-целесъобразно оспорваната част от реформата да бъде временно отменена, за да не се нарушава нормалното функциониране на образователната система.

          Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на включването на задачи с елементи от природните науки в националното външно оценяване по математика след 7. клас. Форматът на изпита и неговата продължителност остават без промяна, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново.

          - Реклама -

          Решението е взето във връзка с последно определение на Административен съд – София, което според МОН създава несигурност, особено на фона на настоящата политическа обстановка.

          „За да няма непредвидимост в системата, изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи“,
          обясни министър Вълчев.

          Той подчерта, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени, така както е било утвърдено още преди началото на учебната година.

          Първоначално се предвиждаше НВО по математика в 7. клас да включва шест интегрирани задачи от области като биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и география и икономика.

          В момента се подготвя нова заповед на министъра, която частично ще измени утвърдената през август миналата година, като ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигурят спокойствие и предвидимост за учениците, родителите и училищата в следващите месеци.

          В началото на седмицата министър Вълчев е провел серия от срещи и разговори по темата, включително с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. По думите му участниците са се обединили около позицията, че при настоящите условия е по-целесъобразно оспорваната част от реформата да бъде временно отменена, за да не се нарушава нормалното функциониране на образователната система.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Uncategorized

          КЗК разследва картел при обществените поръчки за болнична храна

          Пламена Ганева -
          Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки на място в офиси на фирми по разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на...
          Политика

          „Да, България“ предупреждава за нечестни избори през 2026 г.

          Пламена Ганева -
          Централният въпрос на 2026 г. е легитимността на съдебната власт и провеждането на честни избори. Затова още на първото заседание на Прокурорската колегия на...
          Крими

          Убийство в село Горна кула

          Пола Жекова -
          86-годишен мъж е бил пребит до смърт на автобусна спирка в крумовградското село Горна кула. По първоначални данни възрастният човек е бил нападнат около...

          3 КОМЕНТАРА

          3. Много шум за нищо. Само хабене на ресурси. Ако искаш да направиш нещо, изпипай го добре – вложи мисъл и старание

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions