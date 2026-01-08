Без природни науки на изпита: МОН връща НВО по математика към стария формат

Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на включването на задачи с елементи от природните науки в националното външно оценяване по математика след 7. клас. Форматът на изпита и неговата продължителност остават без промяна, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново.

Решението е взето във връзка с последно определение на Административен съд – София, което според МОН създава несигурност, особено на фона на настоящата политическа обстановка.

„За да няма непредвидимост в системата, изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи“,

обясни министър Вълчев.

Той подчерта, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени, така както е било утвърдено още преди началото на учебната година.

Първоначално се предвиждаше НВО по математика в 7. клас да включва шест интегрирани задачи от области като биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и география и икономика.

В момента се подготвя нова заповед на министъра, която частично ще измени утвърдената през август миналата година, като ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигурят спокойствие и предвидимост за учениците, родителите и училищата в следващите месеци.

В началото на седмицата министър Вълчев е провел серия от срещи и разговори по темата, включително с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. По думите му участниците са се обединили около позицията, че при настоящите условия е по-целесъобразно оспорваната част от реформата да бъде временно отменена, за да не се нарушава нормалното функциониране на образователната система.