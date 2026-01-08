Богдан Милчев: Нито един шофьор в България не е глобен за средна скорост

„Не съм виждал София в толкова тежко състояние, отговорността е на кмета. Кметът не е на мястото си, не може да създаде екип, не може да комуникира. Терзиев трябва да си тръгне. Човекът Терзиев е проблем за София.“

Това каза председателят на УС на Института по пътна безопасност Богдан Милчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Милчев разкритикува много остро Терзиев и защото не е изпълнил всичко обещано по време на предизборната кампания. По думите на госта той поел ангажимент да назначи заместник-кмет по сигурността, както и да провежда редовни срещи с Консултативния съвет по пътна безопасност, все неща, които останали само празни думи.

Председателят на Управителния съвет на Института за пътна безопасност заяви, че по негови данни нито един шофьор в България не е глобен за т.нар. „средна скорост“ от момента на нейното въвеждане. Милчев стигна и още по-далече и заяви, че ако има такъв и му покаже фиша си, то той ще спре да се занимава с пътна безопасност.

Според госта средната скорост е пропаганда, целяща да изплаши хората с това, че по пътищата ни е страшно. По думите му не е по-страшно, отколкото е било през 2014-а, а тази промяна по никакъв начин не е направила пътищата по-сигурни.