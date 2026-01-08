Бюст на Тръмп може да се появи в Одеса вместо Пушкин

В Одеса се предлага паметник на руския поет Александър Пушкин, разположен в центъра на града, да бъде заменен с бюст на американския президент Доналд Тръмп, съобщава УНИАН. Съответна петиция беше публикувана на 8 януари на уебсайта „Социално активен гражданин“, където жителите публикуват предложенията си.

По-специално, мъж на име Тимур Вендин публикува петиция до местните власти, предлагайки да се обмисли подмяната на бюста на Пушкин. Той вярва, че с преосмислянето на историческите и културни символи в града и страната, обществените пространства могат да отразяват не само историческото наследство, но и настоящите ценности, дебати и културни процеси.

Според него Тръмп е една от най-видните фигури в световната политика на XXI век, оказала значително влияние върху международните отношения и глобалния дневен ред.

„Поставянето на неговия бюст може да се разглежда като съвременен художествен израз и източник на обществена дискусия. Това не предлага унищожаване на културното наследство, а по-скоро прехвърляне на бюста на Пушкин в музей или специализирано културно пространство с цел запазването му в подходящия исторически контекст“, се казва в петицията.

Вендин предлага да се обмисли възможността за демонтиране на бюста на Пушкин, да се подложи въпросът на обществено обсъждане и др.

Той моли градските власти да осигурят прозрачност и законност на процеса на вземане на решения, като се вземат предвид мненията на жителите на града.

Крайният срок за събиране на подписи е 8 април 2026 г.

В края на октомври 2025 г. служители на комуналните услуги покриха паметника на Пушкин с дървени дъски. Сега той е визуално недостъпен.