      четвъртък, 08.01.26
          Война

          Бюст на Тръмп може да се появи в Одеса вместо Пушкин

          В Одеса се предлага паметник на руския поет Александър Пушкин, разположен в центъра на града, да бъде заменен с бюст на американския президент Доналд Тръмп, съобщава УНИАН. Съответна петиция беше публикувана на 8 януари на уебсайта „Социално активен гражданин“, където жителите публикуват предложенията си.

          По-специално, мъж на име Тимур Вендин публикува петиция до местните власти, предлагайки да се обмисли подмяната на бюста на Пушкин. Той вярва, че с преосмислянето на историческите и културни символи в града и страната, обществените пространства могат да отразяват не само историческото наследство, но и настоящите ценности, дебати и културни процеси.

          Според него Тръмп е една от най-видните фигури в световната политика на XXI век, оказала значително влияние върху международните отношения и глобалния дневен ред.

          „Поставянето на неговия бюст може да се разглежда като съвременен художествен израз и източник на обществена дискусия. Това не предлага унищожаване на културното наследство, а по-скоро прехвърляне на бюста на Пушкин в музей или специализирано културно пространство с цел запазването му в подходящия исторически контекст“, се казва в петицията.

          Вендин предлага да се обмисли възможността за демонтиране на бюста на Пушкин, да се подложи въпросът на обществено обсъждане и др.

          Той моли градските власти да осигурят прозрачност и законност на процеса на вземане на решения, като се вземат предвид мненията на жителите на града.

          Крайният срок за събиране на подписи е 8 април 2026 г.

          В края на октомври 2025 г. служители на комуналните услуги покриха паметника на Пушкин с дървени дъски. Сега той е визуално недостъпен.

          

          Война

          Фридрих Мерц: Разполагането на западни сили в Украйна е невъзможно без съгласието на Русия

          Иван Христов
          Разполагането на многонационални сили в Украйна е невъзможно без одобрението на Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от украинското издание „Зеркало недели". „Редът на...
          Война

          Руската армия се опитва да превземе възвишенията западно от Орехов

          Иван Христов
          Руската армия се опитва да превземе възвишенията от западната страна на Орехов в Запорожка област на Украйна. Настъпателните действия се водят от групировката войски...
          Европа

          Мария Захарова: Западните военни бази в Украйна ще бъдат легитимни цели за Русия

          Екип Евроком
          Русия отправи остро предупреждение към западните държави, заявявайки, че всяко разполагане на военни подразделения или инфраструктура в Украйна ще се третира като интервенция и...

