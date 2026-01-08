Д-р Станислав Бачев: Създава се усещането, че Русия и Китай не са силни съюзници, на които да се разчита

„Създава се усещането, че Русия и Китай не са силни съюзници, на които една държава може да разчита. Когато имаш инвестирани милиарди долари, когато си се ангажирал с договори, които показват съюзническа позиция, и не се намесиш, за да да защитиш съюзника си, остава усещането, че си слаб.“

Това каза политологът Станислав Бачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според д-р Бачев Украйна е парче от целия пъзел. По думите му крайната цел при възникването на всеки голям конфликт е преразпределението на световния ред.