      четвъртък, 08.01.26
          Д-р Станислав Бачев: Създава се усещането, че Русия и Китай не са силни съюзници, на които да се разчита

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Създава се усещането, че Русия и Китай не са силни съюзници, на които една държава може да разчита. Когато имаш инвестирани милиарди долари, когато си се ангажирал с договори, които показват съюзническа позиция, и не се намесиш, за да да защитиш съюзника си, остава усещането, че си слаб.“

          Това каза политологът Станислав Бачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според д-р Бачев Украйна е парче от целия пъзел. По думите му крайната цел при възникването на всеки голям конфликт е преразпределението на световния ред.

          „Украйна може да иска каквото си реши, но никой няма да им го даде. Дори да има дадат нещо, то няма да е в размер на 800 милиарда, а само колкото да се поддържа раната отворена“, каза още гостът.

