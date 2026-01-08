НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Да, България“ предупреждава за нечестни избори през 2026 г.

          0
          29
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Централният въпрос на 2026 г. е легитимността на съдебната власт и провеждането на честни избори. Затова още на първото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да бъде освободен и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това заяви Надежда Йорданова, съпредседател на парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична България и член на Да, България, по време на брифинг в централата на партията.

          - Реклама -

          Тя припомни лозунга от последните протести – „Сарафов, вън!“ – и беше категорична, че с прокуратура, оглавявана от Сарафов, честни избори не могат да се проведат. Йорданова подчерта и необходимостта от разговор за избор на легитимен и достоен ВСС, като отбеляза, че на 21 януари отново изтича шестмесечният срок, в който Сарафов няма право да изпълнява функциите на главен прокурор.

          Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че Сарафов е „най-голямата бухалка на Делян Пеевски“, но не и единствената. По думите му председателят на антикорупционната комисия Антон Славчев също трябва да бъде освободен. Божанов настоя за закриване на антикорупционната комисия по начин, който да не допуска тя да бъде използвана като политически инструмент, и припомни законопроекта на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване.

          „Нито с тази прокуратура, нито с този Изборен кодекс гражданите ще повярват, че могат да има честни избори“, предупреди Божанов.

          Другият съпредседател на партията Ивайло Мирчев заяви, че охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов трябва да бъде премахната, като подчерта, че депутат, извън председателя на Народното събрание, не бива да има охрана от НСО. Той посочи и саботаж от страна на ГЕРБ по темата в пленарната зала.

          От „Да, България“ коментираха и международната обстановка, като Божанов заяви, че Николас Мадуро е нелегитимен президент и подчерта нуждата Европейският съюз да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност – в сферата на отбраната, разузнаването и военнопромишления комплекс. Според него това ще бъде ключова задача за следващото българско правителство.

          Централният въпрос на 2026 г. е легитимността на съдебната власт и провеждането на честни избори. Затова още на първото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да бъде освободен и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това заяви Надежда Йорданова, съпредседател на парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична България и член на Да, България, по време на брифинг в централата на партията.

          - Реклама -

          Тя припомни лозунга от последните протести – „Сарафов, вън!“ – и беше категорична, че с прокуратура, оглавявана от Сарафов, честни избори не могат да се проведат. Йорданова подчерта и необходимостта от разговор за избор на легитимен и достоен ВСС, като отбеляза, че на 21 януари отново изтича шестмесечният срок, в който Сарафов няма право да изпълнява функциите на главен прокурор.

          Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че Сарафов е „най-голямата бухалка на Делян Пеевски“, но не и единствената. По думите му председателят на антикорупционната комисия Антон Славчев също трябва да бъде освободен. Божанов настоя за закриване на антикорупционната комисия по начин, който да не допуска тя да бъде използвана като политически инструмент, и припомни законопроекта на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване.

          „Нито с тази прокуратура, нито с този Изборен кодекс гражданите ще повярват, че могат да има честни избори“, предупреди Божанов.

          Другият съпредседател на партията Ивайло Мирчев заяви, че охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов трябва да бъде премахната, като подчерта, че депутат, извън председателя на Народното събрание, не бива да има охрана от НСО. Той посочи и саботаж от страна на ГЕРБ по темата в пленарната зала.

          От „Да, България“ коментираха и международната обстановка, като Божанов заяви, че Николас Мадуро е нелегитимен президент и подчерта нуждата Европейският съюз да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност – в сферата на отбраната, разузнаването и военнопромишления комплекс. Според него това ще бъде ключова задача за следващото българско правителство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          КЗК разследва картел при обществените поръчки за болнична храна

          Пламена Ганева -
          Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки на място в офиси на фирми по разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на...
          Крими

          Убийство в село Горна кула

          Пола Жекова -
          86-годишен мъж е бил пребит до смърт на автобусна спирка в крумовградското село Горна кула. По първоначални данни възрастният човек е бил нападнат около...
          Крими

          Полицията в Търговище иззе над 130 артикула с фалшиви марки при спецоперация

          Десислава Димитрова -
          При специализирана полицейска операция, проведена на 7 януари, служители на полиция в Търговище са иззели 136 артикула с логата на защитени търговски марки. Акцията е била насочена срещу продажбата на стоки с марки без разрешение от притежателите на правата.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions