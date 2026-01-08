„Да, България“ предупреждава за нечестни избори през 2026 г.

Централният въпрос на 2026 г. е легитимността на съдебната власт и провеждането на честни избори. Затова още на първото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да бъде освободен и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това заяви Надежда Йорданова, съпредседател на парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична България и член на Да, България, по време на брифинг в централата на партията.

Тя припомни лозунга от последните протести – „Сарафов, вън!“ – и беше категорична, че с прокуратура, оглавявана от Сарафов, честни избори не могат да се проведат. Йорданова подчерта и необходимостта от разговор за избор на легитимен и достоен ВСС, като отбеляза, че на 21 януари отново изтича шестмесечният срок, в който Сарафов няма право да изпълнява функциите на главен прокурор.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че Сарафов е „най-голямата бухалка на Делян Пеевски“, но не и единствената. По думите му председателят на антикорупционната комисия Антон Славчев също трябва да бъде освободен. Божанов настоя за закриване на антикорупционната комисия по начин, който да не допуска тя да бъде използвана като политически инструмент, и припомни законопроекта на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване.

„Нито с тази прокуратура, нито с този Изборен кодекс гражданите ще повярват, че могат да има честни избори“, предупреди Божанов.

Другият съпредседател на партията Ивайло Мирчев заяви, че охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов трябва да бъде премахната, като подчерта, че депутат, извън председателя на Народното събрание, не бива да има охрана от НСО. Той посочи и саботаж от страна на ГЕРБ по темата в пленарната зала.

От „Да, България“ коментираха и международната обстановка, като Божанов заяви, че Николас Мадуро е нелегитимен президент и подчерта нуждата Европейският съюз да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност – в сферата на отбраната, разузнаването и военнопромишления комплекс. Според него това ще бъде ключова задача за следващото българско правителство.