До 3 месеца затвор за превишена скорост: Франция затяга драстично закона

Превишената скорост във Франция вече не е просто административно нарушение, а може да се квалифицира като престъпление, което при определени условия води и до реално лишаване от свобода. Страната въведе една от най-строгите мерки срещу опасното шофиране в Европа, нареждайки се до държави като Норвегия и Швейцария, където санкциите често зависят от доходите на нарушителите.

Новият закон, по който се работеше от миналото лято, официално влезе в сила на 29 декември 2025 г. С него превишаването на разрешената скорост с над 50 км/ч може да доведе до до 3 месеца затвор. Наказанието не се налага автоматично, а зависи от съдебната преценка, наличието на рецидив и други утежняващи обстоятелства.

Алкохолът зад волана също се третира като престъпление. При доказано нарушение във Франция са възможни конфискация на автомобила, до 2 години лишаване от свобода и глоба до 4500 евро.

До момента превишената скорост се наказваше с глоба до 1500 евро, но по новите правила санкцията вече може да достигне 3750 евро, както и:

отнемане на шофьорската книжка до 3 години

конфискация на автомобила

отнемане на до 6 контролни точки

Френските водачи разполагат с 12 контролни точки, които могат бързо да бъдат загубени. Превишение между 5 и 19 км/ч води до отнемане на 1 точка, а над 50 км/ч – до 6 точки наведнъж.

Толерансът към алкохола също е минимален. При 0,8 грама алкохол на литър кръв, нарушението вече е криминално деяние и може да доведе до затвор, глоба до 4500 евро и отнемане на книжката.

Любопитен детайл в законодателството е, че използването на устройства за сигнализиране за камери или контрол на скоростта, ако са монтирани умишлено от водача, се наказва с глоба от 1500 евро и отнемане на 6 точки.

В страната са разположени над 4500 камери за контрол на скоростта, а държавната хазна събира над 1,2 милиарда евро годишно от пътни глоби. Въпреки това броят на нарушенията е нараснал с над 70% за последното десетилетие, което е и основният мотив за драстичните промени.