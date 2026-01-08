Доналд Тръмп: САЩ трябва да увеличат военния си бюджет до 1,5 трилиона долара през 2027 година

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за увеличаване на бюджета за отбрана на страната до 1,5 трилиона долара през 2027 г. Бюджетът за отбрана на САЩ за 2026 г. е приблизително 1 трилион долара, според публикацията му във Facebook.

- Реклама -

„След дълги и трудни преговори със сенатори, конгресмени, секретари и други политически представители, реших, че за доброто на нашата страна, особено в тези много бурни и опасни времена, нашият военен бюджет за 2027 г. трябва да бъде не 1 трилион долара, а по-скоро 1,5 трилиона долара“, подчерта Тръмп.

Той вярва, че това ще позволи на Америка да изгради „Армия на мечтите“, която ще гарантира отбраната и сигурността на САЩ въпреки техните противници.

Тръмп подчерта, че разходите за отбрана лесно могат да бъдат увеличени до 1,5 трилиона долара благодарение на тарифите и значителните приходи, които те генерират.

През декември 2025 г. Камарата на представителите на САЩ одобри Закона за национално оторизиране на отбраната за фискалната 2026 година с общ военен бюджет от 900 милиарда долара.