      четвъртък, 08.01.26
          Дрон удари плаващ към Русия нефтен танкер в Черно море

          Дрон атакува нефтения танкер Elbus, който е пътувал към руското пристанище Новоросийск, край черноморското крайбрежие на турската провинция Кастамону. Това съобщи турският вестник Ortadoğu.

          Според изданието инцидентът е станал на около 50 километра от района Абана в провинция Кастамону. Дронът е ударил танкера, плаващ под флага на Палау.

          Съобщава се, че танкерът е бил повреден при атаката. По-конкретно, горната част на плавателния съд е била ударена, но няма пострадали членове на екипажа.

          След спешно обаждане от кораба, екипи на бреговата охрана са изпратени на мястото на инцидента. Повреденият танкер се тегли до пристанището Инеболу за подробна проверка и прилагане на мерки за безопасност. Техническо разследване в пристанището ще определи източника на атаката и степента на щетите.

          Вестникът също така съобщи, че въпреки че не е направено официално изявление относно източника на инцидента, морските власти следят отблизо естеството на атаката и сигурността в региона.

          Същевременно „Милитарний“ отбелязва, че плавателният съд се е насочвал към руското пристанище Новоросийск, където е трябвало да зареди нефт.

          Данните от системата за автоматична идентификация (AIS) показват, че танкерът Elbus рязко е променил курса си след атаката и е завил към турския бряг.

          Според експерти „Елбус“ е построен през 2005 г. Той е проектиран за транспортиране на големи обеми суров петрол. Дълъг е почти 275 метра и широк 48 мм. Дедуейтът (товароносимост) на плавателния съд е почти 160 000 тона.

