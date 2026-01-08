НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво на река Арда, са спасени

          0
          4
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Двама работници, останали блокирани на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище, бяха успешно спасени след продължителна и координирана операция на спасителните служби.

          - Реклама -

          След подаден сигнал вчера следобед незабавно са предприети действия, като на място са изпратени три екипа на ПБЗН – Хасково и две спасителни лодки. Ситуацията е била изключително усложнена заради рязкото покачване на нивото на река Арда, която е излязла от коритото си вследствие на обилните валежи в региона. За инцидента своевременно е информиран областният управител, съобщиха от Областна администрация – Хасково.

          При оглед на място е установено, че двамата работници се намират на около 300 метра от брега, в силно рисков участък с натрупани отпадъци и паднали дървета. Подготовката за евакуация със спасителни лодки е започнала незабавно, но заради силното течение се е наложило изчакване за понижаване на водното ниво.

          По разпореждане на областния управител д-р Стефка Здравкова са предприети действия за регулиране на водния обем чрез ВЕЦ „Студен кладенец“, което е създало по-безопасни условия за провеждане на спасителната операция.

          Около 21:30 часа екипите достигат до багера, а двамата бедстващи работници са евакуирани успешно и без пострадали.

          В операцията са се включили и екипи на ИАРА, които са подпомогнали действията с две спасителни лодки и екипи на терен.

          Двама работници, останали блокирани на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище, бяха успешно спасени след продължителна и координирана операция на спасителните служби.

          - Реклама -

          След подаден сигнал вчера следобед незабавно са предприети действия, като на място са изпратени три екипа на ПБЗН – Хасково и две спасителни лодки. Ситуацията е била изключително усложнена заради рязкото покачване на нивото на река Арда, която е излязла от коритото си вследствие на обилните валежи в региона. За инцидента своевременно е информиран областният управител, съобщиха от Областна администрация – Хасково.

          При оглед на място е установено, че двамата работници се намират на около 300 метра от брега, в силно рисков участък с натрупани отпадъци и паднали дървета. Подготовката за евакуация със спасителни лодки е започнала незабавно, но заради силното течение се е наложило изчакване за понижаване на водното ниво.

          По разпореждане на областния управител д-р Стефка Здравкова са предприети действия за регулиране на водния обем чрез ВЕЦ „Студен кладенец“, което е създало по-безопасни условия за провеждане на спасителната операция.

          Около 21:30 часа екипите достигат до багера, а двамата бедстващи работници са евакуирани успешно и без пострадали.

          В операцията са се включили и екипи на ИАРА, които са подпомогнали действията с две спасителни лодки и екипи на терен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Мениджърка избяга с касата с пари по време на смъртоносния пожар в Кран-Монтана

          Георги Петров -
          Мениджърът на швейцарския бар „Le Constellation“ в ски курорта Кран-Монтана, където 40 души загинаха при пожар по време на новогодишните празненства, е бил заснет...
          Политика

          Страхил Ангелов: Хаосът е пълен, парламентът спешно трябва да свърши 3 неща

          Никола Павлов -
          Журналистът и водещ на предаването "Контра" Страхил Ангелов отправи остра публична критика към Народното събрание, настоявайки за спешни законодателни и конституционни промени на фона...
          Общество

          СДВР : Не използвайте колите си, освен при неотложна необходимост

          Никола Павлов -
          Заради усложнената зимна обстановка в София, Пътна полиция – СДВР отправи апел към водачите да не използват автомобилите си днес, освен при неотложна необходимост. По...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions