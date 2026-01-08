Двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво на река Арда, са спасени

Двама работници, останали блокирани на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище, бяха успешно спасени след продължителна и координирана операция на спасителните служби.

След подаден сигнал вчера следобед незабавно са предприети действия, като на място са изпратени три екипа на ПБЗН – Хасково и две спасителни лодки. Ситуацията е била изключително усложнена заради рязкото покачване на нивото на река Арда, която е излязла от коритото си вследствие на обилните валежи в региона. За инцидента своевременно е информиран областният управител, съобщиха от Областна администрация – Хасково.

При оглед на място е установено, че двамата работници се намират на около 300 метра от брега, в силно рисков участък с натрупани отпадъци и паднали дървета. Подготовката за евакуация със спасителни лодки е започнала незабавно, но заради силното течение се е наложило изчакване за понижаване на водното ниво.

По разпореждане на областния управител д-р Стефка Здравкова са предприети действия за регулиране на водния обем чрез ВЕЦ „Студен кладенец“, което е създало по-безопасни условия за провеждане на спасителната операция.

Около 21:30 часа екипите достигат до багера, а двамата бедстващи работници са евакуирани успешно и без пострадали.

В операцията са се включили и екипи на ИАРА, които са подпомогнали действията с две спасителни лодки и екипи на терен.