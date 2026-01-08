НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Двама земеделци арестувани във Венецуела за празнуване на свалянето на Мадуро

          0
          27
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Венецуелските власти са арестували двама земеделци – братя на около 60-годишна възраст, които отпразнували свалянето на авторитарния лидер Николас Мадуро, като се напили и стреляли във въздуха.

          - Реклама -

          Мъжете, които са от селището Рио Негро в западния венецуелски щат Мерида, отбелязали събитието, като произвели „няколко изстрела във въздуха“ и се подигравали на свои съседи, лоялни към властта, които впоследствие ги издали на органите на реда.

          Това заяви адвокатът Гонсало Химиоб от правозащитната организация Foro Penal пред АФП.

          Химиоб описа братята, на 64 и 65 години, като „скромни земеделски производители“.

          „Те бяха в нетрезво състояние и излязоха от дома си, за да отпразнуват това, че господин Мадуро е бил заловен. Произвели са няколко изстрела във въздуха с огнестрелни оръжия, които обикновено се държат във ферми и селски имоти, като са се подигравали на свои съседи, поддръжници на правителството“, добави адвокатът.

          Арестите са извършени в условията на извънредно положение, което предвижда наказания за всеки, който подкрепя американската военна операция, довела до залавянето на Мадуро и извеждането му с белезници, за да бъде изправен пред съд в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици и други престъпления.

          „Очакваме да видим дали ще бъдат изправени пред съда“, заяви Химиоб по повод на задържаните земеделци.

          Foro Penal, която защитава политически затворници във Венецуела, понастоящем отчита 806 такива задържани в страната.

          Арестите на братята са първите, извършени при управлението на временния президент Делси Родригес, с която текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че ще си сътрудничи, докато тя следва линията на Вашингтон.

          От свалянето на Мадуро насам почти ежедневно се провеждат демонстрации в негова подкрепа, но не и в подкрепа на опозицията, която бе изолирана вследствие на договореностите на Тръмп с Родригес.

          Макар много венецуелци да са доволни от отстраняването на Мадуро, те се страхуват да изразяват публично мнението си, след като хиляди хора бяха арестувани по време на опозиционните протести през 2024 година, последвали президентските избори, на които Мадуро обяви победа, за която широко се смята, че е била постигната чрез измама.

          Венецуелските власти са арестували двама земеделци – братя на около 60-годишна възраст, които отпразнували свалянето на авторитарния лидер Николас Мадуро, като се напили и стреляли във въздуха.

          - Реклама -

          Мъжете, които са от селището Рио Негро в западния венецуелски щат Мерида, отбелязали събитието, като произвели „няколко изстрела във въздуха“ и се подигравали на свои съседи, лоялни към властта, които впоследствие ги издали на органите на реда.

          Това заяви адвокатът Гонсало Химиоб от правозащитната организация Foro Penal пред АФП.

          Химиоб описа братята, на 64 и 65 години, като „скромни земеделски производители“.

          „Те бяха в нетрезво състояние и излязоха от дома си, за да отпразнуват това, че господин Мадуро е бил заловен. Произвели са няколко изстрела във въздуха с огнестрелни оръжия, които обикновено се държат във ферми и селски имоти, като са се подигравали на свои съседи, поддръжници на правителството“, добави адвокатът.

          Арестите са извършени в условията на извънредно положение, което предвижда наказания за всеки, който подкрепя американската военна операция, довела до залавянето на Мадуро и извеждането му с белезници, за да бъде изправен пред съд в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици и други престъпления.

          „Очакваме да видим дали ще бъдат изправени пред съда“, заяви Химиоб по повод на задържаните земеделци.

          Foro Penal, която защитава политически затворници във Венецуела, понастоящем отчита 806 такива задържани в страната.

          Арестите на братята са първите, извършени при управлението на временния президент Делси Родригес, с която текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че ще си сътрудничи, докато тя следва линията на Вашингтон.

          От свалянето на Мадуро насам почти ежедневно се провеждат демонстрации в негова подкрепа, но не и в подкрепа на опозицията, която бе изолирана вследствие на договореностите на Тръмп с Родригес.

          Макар много венецуелци да са доволни от отстраняването на Мадуро, те се страхуват да изразяват публично мнението си, след като хиляди хора бяха арестувани по време на опозиционните протести през 2024 година, последвали президентските избори, на които Мадуро обяви победа, за която широко се смята, че е била постигната чрез измама.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп: Венецуела ще харчи приходите от петрол само за американски продукти

          Красимир Попов -
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че Каракас ще използва печалбите от това, което Вашингтон определя като споразумение за продажба на венецуелски петрол...
          Политика

          Тръмп предлага рекорден военен бюджет от 1,5 трилиона долара заради „трудни и опасни времена“

          Красимир Попов -
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че иска да увеличи бюджета за отбрана на Съединените щати с 50% през следващата година – до...
          Политика

          Линдзи Греъм заплаши иранския лидер с убийство при продължаване на репресиите

          Красимир Попов -
          Американският сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм отправи остро предупреждение към лидера на Иран, заявявайки, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп ще „го...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions