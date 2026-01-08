Еманюел Макрон: САЩ „се отклоняват от международните правила“ и обръщат гръб на съюзниците си

Френският президент Еманюел Макрон заяви в четвъртък, 8 февруари, че САЩ „се отклоняват от международните правила“ и „постепенно се отдръпват“ от някои от своите съюзници, съобщава Barron’s.

„САЩ са призната сила, но постепенно се отдръпват от някои от своите съюзници и се отдръпват от международните правила, които самите те наскоро насърчаваха“, заяви Макрон.

„Многостранните институции функционират все по-неефективно. Живеем в свят на велики сили, които наистина са изкушени да разделят света“, добави той.

Френският президент подчерта, че Европа трябва да защити своите интереси и призова за консолидиране на европейското регулиране на технологичния сектор.

Той подчерта важността на защитата на академичната независимост и приветства „възможността да имаме контролирано информационно пространство, където мненията могат да се обменят абсолютно свободно, но където изборите не се правят от алгоритмите на малцина“.

Брюксел прие широк правен арсенал, насочен към ограничаване на влиянието на технологичните гиганти, по-специално чрез Закона за цифровите пазари (DMA), който обхваща конкуренцията, и Закона за цифровите услуги (DSA), който разглежда модерирането на съдържание. Вашингтон осъди тези технологични регулации като опит да се принудят американските компании за социални медии да цензурират мненията.

„DMA и DSA са две регулации, които трябва да бъдат защитени“, подчерта френският лидер.

Макрон произнесе годишната си реч пред френските посланици в Елисейския дворец, докато европейските съюзници се опитват да формулират координиран отговор на агресивната външна политика на САЩ в Западното полукълбо, на фона на отвличането от Вашингтон на венецуелския лидер Николас Мадуро и плановете на Тръмп за Гренландия.