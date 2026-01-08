НА ЖИВО
          Начало

          ЕС може да изпрати войски в Гренландия за сдържане на САЩ

          Датски кораб в Гренландия
          Датски кораб в Гренландия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейският съюз може да обмисли изпращането на войски в Гренландия, за да противодейства на плановете на Вашингтон, съобщава Politico.

          „Европейските страни трябва да обмислят разполагането на войски в Гренландия, ако Дания го поиска, за да увеличат разходите за потенциални военни действия на САЩ“, съобщава изданието, позовавайки се на неназован дипломат от ЕС.

          Както отбеляза Politico, е малко вероятно тези сили да предотвратят евентуално нахлуване на САЩ, но биха могли да действат като сдържащ фактор.

