ЕС може да изпрати войски в Гренландия за сдържане на САЩ

Европейският съюз може да обмисли изпращането на войски в Гренландия, за да противодейства на плановете на Вашингтон, съобщава Politico.

„Европейските страни трябва да обмислят разполагането на войски в Гренландия, ако Дания го поиска, за да увеличат разходите за потенциални военни действия на САЩ“, съобщава изданието, позовавайки се на неназован дипломат от ЕС.

Както отбеляза Politico, е малко вероятно тези сили да предотвратят евентуално нахлуване на САЩ, но биха могли да действат като сдържащ фактор.