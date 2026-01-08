НА ЖИВО
          ЕС се готви за сблъсък с Тръмп заради претенциите към Гренландия

          Дипломати от Европейски съюз се подготвят за възможно остро противопоставяне с текущия президент на Америка Доналд Тръмп заради нарастващите му претенции към Гренландия, съобщава изданието Politico.

          „Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп. Той е в агресивно настроение и ние трябва да сме подготвени за това“,
          заявява европейски дипломатически източник пред Politico.

          По думите му, ако в миналото европейските правителства са подценявали изявленията на Тръмп за евентуално овладяване на Гренландия, то сега те вече ги възприемат като реална и сериозна заплаха.

          Бивш високопоставен представител на НАТО е коментирал пред изданието, че Алиансът би могъл да изиграе посредническа роля между Гренландия, Дания и Съединените щати, подобно на предишни случаи, в които НАТО е участвало в уреждането на спорове между Турция и Гърция.

          Според трима дипломати от НАТО, цитирани от Politico, Алиансът трябва да обмисли ускорено увеличаване на разходите за отбрана в Арктика, провеждането на повече военни учения в региона и разполагане на военни сили за гарантиране на сигурността на Гренландия и, при необходимост, за „успокояване“ на САЩ.

          Двама от дипломатите посочват още, че НАТО трябва да бъде готово да създаде специална програма „Арктически страж“ (Arctic Sentry), която да предвижда прехвърляне и концентриране на военни ресурси в Арктика по подобие на инициативите „Източен страж“ и „Балтийски страж“.

          Междувременно порталът Axios, позовавайки се на източник от Белия дом, съобщава, че администрацията на САЩ едва сега започва реални дискусии за бъдещето на Гренландия. Според информацията старши съветник на президента е признал, че Европа е дълбоко обезпокоена, но е подчертал, че планирането и разговорите по темата са все още в начален етап.

          Високопоставен европейски дипломат е коментирал пред Axios, че въпросът за Гренландия допълнително усложнява и без това напрегнатите трансатлантически отношения, поставяйки ЕС и САЩ на път към потенциален геополитически сблъсък в Арктика.

