Ескалация в Йемен: Саудитска Арабия обвинява ОАЕ в подпомагане на сепаратистки лидер и връща контрол над юга

Конфликтът в Йемен продължава да прераства в сериозен регионален сблъсък между два от най-мощните държави на Арабския полуостров — Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Саудитската коалиция, подкрепяща международно признатото йеменско правителство, отправи тежки обвинения към ОАЕ, като заяви, че те са помогнали на лидера на сепаратисткото движение в южен Йемен — Айдарос ал-Зубайди, да избяга от страната и да се озове в Абу Даби. Според съобщенията Зубайди първо е отплавал с лодка до Сомалиленд, след което е преминал през Сомалия и накрая е бил прехвърлен с въздушен превоз до военна база в ОАЕ. Саудитски представители го обвиняват в държавна измяна и са обявили, че действията на ОАЕ задълбочават кризата в Йемен и разривa между двамата заливни съюзници.

Последните седмици бележат значителна ескалация на военните действия в Южен Йемен. Силите, подкрепяни от ОАЕ чрез сепаратисткия Южен преходен съвет (STC), проведоха офанзива и превзеха ключови провинции, включително богатите на ресурси региони Хадрамаут и Ал-Махра. Това предизвика силна реакция от Саудитска Арабия, която възприема подобни ходове като заплаха за своята национална сигурност и териториалната цялост на Йемен.

В отговор Саудитска коалиция предприе контраофанзива, върнайки контрола на правителствените сили над значими територии в южната част на страната и възстанови позициите си около стратегическия портов град Аден. Тези действия доведоха до изтегляне на част от останалите войски на ОАЕ от Йемен, след като двете страни се оказаха на противоположни позиции в продължаващия конфликт.

Кризата в Йемен, която тече вече повече от десетилетие, първоначално бе резултат от въоръжения сблъсък между хутите — шиитско движение, подкрепяно от Иран, и правителствените сили, подкрепяни от коалиция, водена от Саудитска Арабия и ОАЕ. С времето обаче интересите на Саудитска Арабия и ОАЕ се разминаха, като Рияд продължава да подкрепя идеята за единен Йемен под легитимно правителство, докато Абу Даби се фокусира върху подкрепата на сепаратистки формации на юг.

Разривът между Саудитска Арабия и ОАЕ е значителен не само за Йемен, но и за стабилността на целия Близък изток. Двете държави бяха ключови съюзници в анти-хутската коалиция и са основни военно-политически фактори в региона. Новата фаза на конфронтация може да доведе до по-дълбоки геополитически усложнения, включително влияния върху международните енергийни пазари и отношенията в рамките на Персийския залив.

В Йемен продължава хуманитарната криза — една от най-тежките в света, с милиони хора, нуждаещи се от помощ. Конфликтът между различните фракции и чуждестранните сили заплашва да продължи още години, ако не бъдат намерени трайни политически решения.