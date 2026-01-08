НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Евакуация в село Сливарка заради свлачище, оранжев код остава в Крумовград и Кирково

          0
          2
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Рано тази сутрин над Крумовград се разрази гръмотевична буря, като валежите отново се усилват. По информация от място водата вече се е оттекла, а реката е в коритото си.

          - Реклама -

          За днешния ден в най-критичните общини Крумовград и Кирково е обявен оранжев код. От областната управа съобщиха, че ситуацията в Кирково към момента е спокойна. Заради свлачище в село Сливарка обаче са евакуирани хора като превантивна мярка за безопасност.

          Най-кризисната точка от вчера остава квартал „Дружба“ в Крумовград, където все още няма електрозахранване. По думите на местни жители водата там е достигала до коленете. Към момента реката е в коритото си, но проблемите с тока продължават.

          Подаден е и сигнал за отнесен път с дължина около 500 метра в махала Лъжичник на село Бук. Това е единственият път, който свързва селото с града.

          Вчера беше активирана и системата BG-Alert, а малко след 19:00 часа бе обявено бедствено положение в части от община Крумовград. Заради усложнената обстановка днес в града е обявен неучебен ден.

          Рано тази сутрин над Крумовград се разрази гръмотевична буря, като валежите отново се усилват. По информация от място водата вече се е оттекла, а реката е в коритото си.

          - Реклама -

          За днешния ден в най-критичните общини Крумовград и Кирково е обявен оранжев код. От областната управа съобщиха, че ситуацията в Кирково към момента е спокойна. Заради свлачище в село Сливарка обаче са евакуирани хора като превантивна мярка за безопасност.

          Най-кризисната точка от вчера остава квартал „Дружба“ в Крумовград, където все още няма електрозахранване. По думите на местни жители водата там е достигала до коленете. Към момента реката е в коритото си, но проблемите с тока продължават.

          Подаден е и сигнал за отнесен път с дължина около 500 метра в махала Лъжичник на село Бук. Това е единственият път, който свързва селото с града.

          Вчера беше активирана и системата BG-Alert, а малко след 19:00 часа бе обявено бедствено положение в части от община Крумовград. Заради усложнената обстановка днес в града е обявен неучебен ден.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Линдзи Греъм: Тръмп даде „зелена светлина“ за законопроекта за санкции срещу Русия

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал зелена светлина на двупартиен законопроект за засилване на санкциите срещу Русия. Това заяви един от съвносителите на...
          Икономика

          Над 1000 сигнала за спекулативни цени за три дни: НАП започва масови проверки

          Десислава Димитрова -
          За периода от понеделник до сряда в НАП са постъпили над 1000 сигнала, свързани с необосновано повишаване на цените, съобщи заместник изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.
          Инциденти

          Инцидент с пътник спря временно метрото при „Мусагеница“

          Дамяна Караджова -
          Инцидент с пътник временно прекъсна движението на метрото в София тази сутрин.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions