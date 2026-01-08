Евакуация в село Сливарка заради свлачище, оранжев код остава в Крумовград и Кирково

Рано тази сутрин над Крумовград се разрази гръмотевична буря, като валежите отново се усилват. По информация от място водата вече се е оттекла, а реката е в коритото си.

За днешния ден в най-критичните общини Крумовград и Кирково е обявен оранжев код. От областната управа съобщиха, че ситуацията в Кирково към момента е спокойна. Заради свлачище в село Сливарка обаче са евакуирани хора като превантивна мярка за безопасност.

Най-кризисната точка от вчера остава квартал „Дружба“ в Крумовград, където все още няма електрозахранване. По думите на местни жители водата там е достигала до коленете. Към момента реката е в коритото си, но проблемите с тока продължават.

Подаден е и сигнал за отнесен път с дължина около 500 метра в махала Лъжичник на село Бук. Това е единственият път, който свързва селото с града.

Вчера беше активирана и системата BG-Alert, а малко след 19:00 часа бе обявено бедствено положение в части от община Крумовград. Заради усложнената обстановка днес в града е обявен неучебен ден.