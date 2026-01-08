Европа готви план за сдържане на САЩ в случай на нападение срещу Гренландия

Страните от ЕС подготвят план за сдържане на САЩ в случай на нападение срещу Гренландия, съобщава Politico.

„Европейските министри работят върху отговор на призива на американския президент за завземане на датска територия. <…> Германският външен министър Йохан Вадефул работи със своите колеги по план, който може да включва европейско сдържане, в случай че САЩ се опитат да атакуват или завземат Гренландия, както и засилване на присъствието на НАТО в непосредствена близост до Гренландия“, съобщава изданието, позовавайки се на неназован германски правителствен служител.

Според друг източник на Politico, ЕС е призовал за подготовка за директна конфронтация с президента Доналд Тръмп относно претенциите му към острова.

Според изданието европейските представители вече не игнорират ескалиращата реторика на американския лидер и отчаяно търсят план за спирането му.

Във вторник Reuters съобщи, че администрацията на САЩ обсъжда няколко варианта за придобиване на Гренландия, включително използване на военна сила. Междувременно държавният секретар Марко Рубио, в телефонен разговор с френския си колега, заяви, че САЩ нямат планове за нахлуване.