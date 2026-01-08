Феновете на ЦСКА избраха кой е бил най-добрият футболист за полусезона

Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето’о за Играч на полусезона. Той донесе голямо щастие на запалянковците с попадението си срещу Левски в края на есенния полусезон. Той получи 45% от гласовете при гласуването.
„Армейци,
В периода 18.12. – 31.12. вие имахте възможност да гласувате в приложението MyCSKA и да изберете своя Играч на полусезона.
След активното ви участие, изборът е ясен – Джеймс Ето’о бе избран за Играч на полусезона!
Крайно класиране:
1. Джеймс Ето’о – 45%
2. Жордао – 22%
3. Годой – 19%
По-късно днес ще обявим и големия победител, който ще спечели голямата награда – подписана фланелка от любимия му футболист на отбора.
Благодарим на всички фенове, които се включиха в гласуването и подкрепиха отбора“, написаха от ЦСКА на официалния си сайт.
