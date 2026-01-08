НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Феновете на ЦСКА избраха кой е бил най-добрият футболист за полусезона

          0
          0
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето’о за Играч на полусезона. Той донесе голямо щастие на запалянковците с попадението си срещу Левски в края на есенния полусезон. Той получи 45% от гласовете при гласуването. 

          - Реклама -

          „Армейци,
          В периода 18.12. – 31.12. вие имахте възможност да гласувате в приложението MyCSKA и да изберете своя Играч на полусезона.
          След активното ви участие, изборът е ясен – Джеймс Ето’о бе избран за Играч на полусезона!

          Крайно класиране:
          1. Джеймс Ето’о – 45%
          2. Жордао – 22%
          3. Годой – 19%

          По-късно днес ще обявим и големия победител, който ще спечели голямата награда – подписана фланелка от любимия му футболист на отбора.

          Благодарим на всички фенове, които се включиха в гласуването и подкрепиха отбора“, написаха от ЦСКА на официалния си сайт.

          Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето’о за Играч на полусезона. Той донесе голямо щастие на запалянковците с попадението си срещу Левски в края на есенния полусезон. Той получи 45% от гласовете при гласуването. 

          - Реклама -

          „Армейци,
          В периода 18.12. – 31.12. вие имахте възможност да гласувате в приложението MyCSKA и да изберете своя Играч на полусезона.
          След активното ви участие, изборът е ясен – Джеймс Ето’о бе избран за Играч на полусезона!

          Крайно класиране:
          1. Джеймс Ето’о – 45%
          2. Жордао – 22%
          3. Годой – 19%

          По-късно днес ще обявим и големия победител, който ще спечели голямата награда – подписана фланелка от любимия му футболист на отбора.

          Благодарим на всички фенове, които се включиха в гласуването и подкрепиха отбора“, написаха от ЦСКА на официалния си сайт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Спартак Варна започна да погасява дългове и наказанието от ФИФА ще падне

          Николай Минчев -
          Ръководството на Спартак Варна е изчистило задълженията си към бившия футболист на тима Кристиан Илич и по този начин забраната от ФИФА за картотекиране...
          Тенис

          Григор Димитров приключи рано участието си в Австралия

          Николай Минчев -
          Първата ни ракета Григор Димитров не успя да се класира за четвъртфиналите на ATP 250 турнира в Бризбън. Българинът допусна загуба срещу световния №84...
          Баскетбол

          Сан Антонио победи с лекота ЛА Лейкърс

          Николай Минчев -
          Словенската звезда на Ел Ей Лейкърс Лука Дончич записа поредния уникален двубой при поражението на тима му с 91:107 при гостуването на Сан Антонио...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions