Франция, Германия и Полша настояват за бързо споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия

Франция, Германия и Полша призоваха за бързото подписване на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Индия, като определиха този ход като „решителна стъпка“ в отношенията между двете страни, предаде АФП.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви по време на брифинг със своите германски, полски и индийски колеги, че:

„Очаква се мащабно споразумение между Европейския съюз и Индия да бъде финализирано през следващите седмици, като в края на януари ще се проведе специална среща на върха, посветена на него.“

Той подчерта, че това представлява:

„Решителна стъпка в стратегическото сближаване между нашите два региона.“

Индия и ЕС водят преговори по споразумението от дълго време, като срещата на върха е насрочена за 27 януари.

Полският външен министър Радослав Сикорски подчерта значението на темата, заявявайки:

„Изключително важно е бързо да подпишем споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Индия.“

Германският външен министър Йохан Вадефул определи инициативата като:

„Важна стъпка към по-голяма диверсификация“,

като допълни, че партньорството в областта на сигурността и отбраната също се развива в правилната посока. Той акцентира върху необходимостта:

„Да се намалят зависимостите, за да не се превръщаме в уязвими за изнудване.“

Първоначално ЕС и Индия се надяваха да финализират споразумението до края на 2025 г., на фона на нарастващото глобално търговско напрежение между водещите световни сили.

Европейският съюз вече е най-големият търговски партньор на Индия, като през 2023 г. двустранната търговия със стоки достига 124 млрд. евро, което представлява над 12% от общия обем на индийската търговия, сочат данни на Брюксел.

ЕС настоява за споразумение, което да намали бариерите за достъп на европейски автомобили, спиртни напитки и вина, докато Ню Делхи търси по-лесен достъп до европейския пазар за индийски текстил и фармацевтични продукти.

Очаква се споразумението да обхване и въпросите на сигурността.

Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар заяви:

„Вярвам, че можем да внесем по-голяма стабилност както в международната икономика, така и в глобалната политика“,

като добави, че е „необходимо Индия да укрепи отношенията си с Европа“.