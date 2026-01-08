Франция, Германия и Полша настояват за бързо споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия

Франция, Германия и Полша призоваха за бързото подписване на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Индия, като определиха този ход като „решителна стъпка“ в отношенията между двете страни, предаде АФП.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви по време на брифинг със своите германски, полски и индийски колеги, че:
Той подчерта, че това представлява:
Индия и ЕС водят преговори по споразумението от дълго време, като срещата на върха е насрочена за 27 януари.
Полският външен министър Радослав Сикорски подчерта значението на темата, заявявайки:
Германският външен министър Йохан Вадефул определи инициативата като:
като допълни, че партньорството в областта на сигурността и отбраната също се развива в правилната посока. Той акцентира върху необходимостта:
Първоначално ЕС и Индия се надяваха да финализират споразумението до края на 2025 г., на фона на нарастващото глобално търговско напрежение между водещите световни сили.
Европейският съюз вече е най-големият търговски партньор на Индия, като през 2023 г. двустранната търговия със стоки достига 124 млрд. евро, което представлява над 12% от общия обем на индийската търговия, сочат данни на Брюксел.
ЕС настоява за споразумение, което да намали бариерите за достъп на европейски автомобили, спиртни напитки и вина, докато Ню Делхи търси по-лесен достъп до европейския пазар за индийски текстил и фармацевтични продукти.
Очаква се споразумението да обхване и въпросите на сигурността.
Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар заяви:
като добави, че е „необходимо Индия да укрепи отношенията си с Европа“.