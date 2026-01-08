НА ЖИВО
          Франция, Германия и Полша настояват за бързо споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Франция, Германия и Полша призоваха за бързото подписване на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Индия, като определиха този ход като „решителна стъпка“ в отношенията между двете страни, предаде АФП.

          Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви по време на брифинг със своите германски, полски и индийски колеги, че:

          „Очаква се мащабно споразумение между Европейския съюз и Индия да бъде финализирано през следващите седмици, като в края на януари ще се проведе специална среща на върха, посветена на него.“

          Той подчерта, че това представлява:

          „Решителна стъпка в стратегическото сближаване между нашите два региона.“

          Индия и ЕС водят преговори по споразумението от дълго време, като срещата на върха е насрочена за 27 януари.

          Полският външен министър Радослав Сикорски подчерта значението на темата, заявявайки:

          „Изключително важно е бързо да подпишем споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Индия.“

          Германският външен министър Йохан Вадефул определи инициативата като:

          „Важна стъпка към по-голяма диверсификация“,

          като допълни, че партньорството в областта на сигурността и отбраната също се развива в правилната посока. Той акцентира върху необходимостта:

          „Да се намалят зависимостите, за да не се превръщаме в уязвими за изнудване.“

          Първоначално ЕС и Индия се надяваха да финализират споразумението до края на 2025 г., на фона на нарастващото глобално търговско напрежение между водещите световни сили.

          Европейският съюз вече е най-големият търговски партньор на Индия, като през 2023 г. двустранната търговия със стоки достига 124 млрд. евро, което представлява над 12% от общия обем на индийската търговия, сочат данни на Брюксел.

          ЕС настоява за споразумение, което да намали бариерите за достъп на европейски автомобили, спиртни напитки и вина, докато Ню Делхи търси по-лесен достъп до европейския пазар за индийски текстил и фармацевтични продукти.

          Очаква се споразумението да обхване и въпросите на сигурността.

          Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар заяви:

          „Вярвам, че можем да внесем по-голяма стабилност както в международната икономика, така и в глобалната политика“,

          като добави, че е „необходимо Индия да укрепи отношенията си с Европа“.

