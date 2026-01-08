Френски фермери блокираха Париж в протест срещу споразумението ЕС–Меркосур

Френски фермери блокираха ключови обекти в Париж в четвъртък в знак на протест срещу подготвяното търговско споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур, както и срещу редица вътрешни проблеми в сектора, предаде Ройтерс.

Протестите са организирани от синдиката Coordination Rurale, който изразява силно недоволство от сделката за свободна търговия между Европейски съюз и Меркосур – Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Фермерите се опасяват, че споразумението ще доведе до масов внос на евтини храни, което ще подкопае френското земеделие, както и от начина, по който властите се справят със заболяванията по говедата.

„Ние сме между огорчението и отчаянието. Имаме чувството, че сме изоставени заради Меркосур“, заяви пред Ройтерс заместник-председателят на синдиката Стефан Пелетие.



Протестът идва дни след като Европейската комисия предложи 45 млрд. евро да бъдат предоставени по-рано на фермерите и се съгласи да намали митата върху някои торове в опит да спечели подкрепа за сделката. Споразумението е подкрепяно от държави като Германия и Испания, а Италия също се очаква да застане „за“, което практически гарантира одобрението му, независимо от позицията на Франция. Гласуването се очаква в петък.

Фермерите настояват още за прекратяване на масовото умъртвяване на крави заради нодуларен дерматит, като настояват вместо това за ваксинация.

Десетки трактори бяха паркирани по бреговете на река Сена под Айфеловата кула, блокирайки подходи към центъра на града. Протестиращите достигнаха до сърцето на Париж въпреки забраната, наложена от френската полиция.