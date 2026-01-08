Фридрих Мерц: Разполагането на западни сили в Украйна е невъзможно без съгласието на Русия

Разполагането на многонационални сили в Украйна е невъзможно без одобрението на Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от украинското издание „Зеркало недели“.

„Редът на действията трябва да бъде следният: първо прекратяване на огъня, след това гаранции за сигурността на Украйна, след това дългосрочно мирно споразумение с Русия. И нищо от това не е възможно без съгласието на Москва и изглежда, че все още сме доста далеч от това“, заяви той.

Във вторник британският премиер Киър Стармър обяви, че „коалицията на желаещите“ е приела декларация за разполагане на войски след постигане на мир. Той заяви, че в случай на прекратяване на огъня, британците и французите ще установят военни бази в цялата страна и ще изградят складове за оборудване за украинските въоръжени сили.

По-рано говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви, че Москва ще разглежда присъствието на западни войски в Украйна като военна интервенция.