Георги Вулджев: Гренландия има изключително значение за ЕС

Гренландия има изключително голямо стратегическо значение за ЕС по две направления – залежи на природни ресурси и контрол над Арктическите морски пътища. Това написа във Facebook икономистът Георги Вулджев. Ето какво още сподели той по темата:

За Венецуела писах, че в Европа няма причина особено да се интересуваме какво се случва с нея и това сякаш (неприятно) изненада много хора. Сега може би отново ще изненадам някои хора като кажа, че с Гренландия нещата не стоят така. Тя трябва да ни интересува. И то много. Накратко, Гренландия има изключително голямо стратегическо значение за ЕС по две направления – залежи на природни ресурси и контрол над Арктическите морски пътища. Има почти толкова залежи на редкоземни елементи колкото Китай, който е ключовият играч в сферата в момента, с огромно предимство. Има големи залежи и на уран, нефт и природен газ. Освен това, поради топенето на ледовете в Северния полюс, Северният морски път става практична алтернатива на маршрутите през Панамския и Суецкия канал. Това е най-краткият маршрут между Европа и Азия, с поне 30-40% по-къс от гореспоменатите. В момента един от двата „входа“ към Арктическия океан на практика се контролира от Европейски държави (вижте приложената карта).

С нарастващата важност на арктичните морски маршрути, това дава на Европа огромен бъдещ лост за глобално влияние. Не трябва да позволяваме той да бъде изгубен. Според мен в момента що се касае казусът с Гренландия, най-голямата опасност не е военна конфронтация със САЩ, ами дипломатическо „финтиране“ от страна на Вашингтон. Ако Тръмп започне директно да преговаря с Гренландия, то той до голяма степен вече е „финтирал“ Европа по тази линия, защото де факто я признава за равноправен автономен субект, а не просто територия на Дания. Впрочем, малко известен факт е, че Гренландия всъщност е първата държава, която е напуснала ЕС. През 1985 г. когато все още няма ЕС в днешната му форма, а е бил „Европейска икономическа общност“. Един въпрос, който трябва да си зададем е защо тогава на ЕС не е осъзнавал стратегическата важност на Арктическия регион и защо не е предложил по-добра сделка на Гренландия? Наследството от минали грешки на Европейския политически елит за пореден път обременява Европейското настояще. Европа не трябва да позволява Тръмп да изземе инициативата чрез съблазнителна икономическа сделка. Според мен ЕС трябва да предложи (ново) пълноправно членство на Гренландия и това трябва да стане приоритет номер едно що се касае разширяването на съюза. В статията обяснявам в повече детайли какво имам предвид и защо смятам, че този казус е много важен за бъдещето на ЕС.