      четвъртък, 08.01.26
          Горящ снегорин блокира Северната тангента, трафикът към Бургас е парализиран

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Сериозно задръстване се е образувало в посока Бургас, след като снегорин се запали на Северната тангента на София в четвъртък сутринта. По информация от очевидци тапата е километрична, а движението в участъка е силно затруднено.

          Инцидентът е станал в района на отбивката за Костинброд. Кадри на горящата снегопочистваща машина бяха разпространени от потребители в групи за трафик и инциденти в социалните мрежи.

          Малко след 9:00 часа снеговалежът в София е спрял, но въпреки това последствията от инцидента продължават да създават сериозни затруднения за шофьорите. Към момента движението по тангентата се осъществява бавно, като водачите са призовани да се въоръжат с търпение и да използват алтернативни маршрути.

