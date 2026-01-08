Горящ снегорин блокира Северната тангента, трафикът към Бургас е парализиран

Сериозно задръстване се е образувало в посока Бургас, след като снегорин се запали на Северната тангента на София в четвъртък сутринта. По информация от очевидци тапата е километрична, а движението в участъка е силно затруднено.

- Реклама -

Инцидентът е станал в района на отбивката за Костинброд. Кадри на горящата снегопочистваща машина бяха разпространени от потребители в групи за трафик и инциденти в социалните мрежи.

Малко след 9:00 часа снеговалежът в София е спрял, но въпреки това последствията от инцидента продължават да създават сериозни затруднения за шофьорите. Към момента движението по тангентата се осъществява бавно, като водачите са призовани да се въоръжат с търпение и да използват алтернативни маршрути.