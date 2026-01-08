НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Гръцките фермери ескалират протеста: готвят пълна блокада на границите, включително за леки коли

          2
          42
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Протестиращите гръцки фермери възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили, след като отхвърлиха предложенията на правителството в Атина и настояха за по-сериозни субсидии и данъчни облекчения.

          - Реклама -

          Повечето от лидерите на продължаващите още от декември блокади не приеха офертата на кабинета за повишени субсидии и по-ниски цени на горивата и електроенергията, като подчертаха, че мерките не решават дългосрочните проблеми на сектора. Земеделците настояват за целенасочени помощи, които да гарантират устойчивост на производството.

          Сред основните им искания са незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални изкупни цени за ключови селскостопански продукти, покриващи реалните производствени разходи, както и премахване или сериозно намаляване на ДДС и други такси, които тежат върху фермерите.

          Френски фермери блокираха Париж в протест срещу споразумението ЕС–Меркосур Френски фермери блокираха Париж в протест срещу споразумението ЕС–Меркосур

          От АПИ съобщиха, че към тази сутрин е ограничено движението на МПС над 12 тона по път II-19 Симитли – Гоце Делчев, при 106-ия километър, в участъка Илинден – Ексохи, като водачите изчакват на място.
          Временно е ограничено и движението през ГКПП „Капитан Петко Войвода“ за всички моторни превозни средства.

          „Последните новини са, че от 12:00 часа днес до събота фермерите, заедно с останалите съюзи, затварят пунктовете, включително тези с България и Северна Македония“, заяви икономистът Плутархос Маридакис.

          „Официалната информация е, че за България ще се пускат по определен режим само леките и туристическите автомобили. За Северна Македония е по-сложно – там е напълно затворено“, допълни той.

          По думите на Маридакис се очакват нови преговори с гръцкото правителство, но към момента фермерите остават твърди в позицията си и не отстъпват от исканията си.

          Протестиращите гръцки фермери възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили, след като отхвърлиха предложенията на правителството в Атина и настояха за по-сериозни субсидии и данъчни облекчения.

          - Реклама -

          Повечето от лидерите на продължаващите още от декември блокади не приеха офертата на кабинета за повишени субсидии и по-ниски цени на горивата и електроенергията, като подчертаха, че мерките не решават дългосрочните проблеми на сектора. Земеделците настояват за целенасочени помощи, които да гарантират устойчивост на производството.

          Сред основните им искания са незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални изкупни цени за ключови селскостопански продукти, покриващи реалните производствени разходи, както и премахване или сериозно намаляване на ДДС и други такси, които тежат върху фермерите.

          Френски фермери блокираха Париж в протест срещу споразумението ЕС–Меркосур Френски фермери блокираха Париж в протест срещу споразумението ЕС–Меркосур

          От АПИ съобщиха, че към тази сутрин е ограничено движението на МПС над 12 тона по път II-19 Симитли – Гоце Делчев, при 106-ия километър, в участъка Илинден – Ексохи, като водачите изчакват на място.
          Временно е ограничено и движението през ГКПП „Капитан Петко Войвода“ за всички моторни превозни средства.

          „Последните новини са, че от 12:00 часа днес до събота фермерите, заедно с останалите съюзи, затварят пунктовете, включително тези с България и Северна Македония“, заяви икономистът Плутархос Маридакис.

          „Официалната информация е, че за България ще се пускат по определен режим само леките и туристическите автомобили. За Северна Македония е по-сложно – там е напълно затворено“, допълни той.

          По думите на Маридакис се очакват нови преговори с гръцкото правителство, но към момента фермерите остават твърди в позицията си и не отстъпват от исканията си.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Испания заяви готовност да изпрати мироопазващи войски в Палестина

          Пламена Ганева -
          Испанският министър-председател Педро Санчес обяви, че страната му е готова да изпрати войници за поддържане на мира в Палестина, когато се появят необходимите условия...
          Политика

          „Ройтерс“: Наближава критичен срок в международните отношения

          Никола Павлов -
          На 5 февруари изтича срокът на последния действащ ядрен договор между САЩ и Русия – New START, а какво ще го замени остава неясно....
          Други

          „Времената се промениха“: Джулия Робъртс отказва „Хубава жена“, ако филмът се снимаше днес

          Пламена Ганева -
          Джулия Робъртс призна, че ако филмът Хубава жена се снимаше в наши дни, тя не би приела ролята на Вивиан. В интервю за Deadline актрисата...

          2 КОМЕНТАРА

          2. Интересно ,а техния министър наскоро каза на сламения човек,че до няколко дни щяла да се оттегли блокадата ….😄Браво на гърците !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions