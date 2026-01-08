Гръцките фермери ескалират протеста: готвят пълна блокада на границите, включително за леки коли

Протестиращите гръцки фермери възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили, след като отхвърлиха предложенията на правителството в Атина и настояха за по-сериозни субсидии и данъчни облекчения.

Повечето от лидерите на продължаващите още от декември блокади не приеха офертата на кабинета за повишени субсидии и по-ниски цени на горивата и електроенергията, като подчертаха, че мерките не решават дългосрочните проблеми на сектора. Земеделците настояват за целенасочени помощи, които да гарантират устойчивост на производството.

Сред основните им искания са незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални изкупни цени за ключови селскостопански продукти, покриващи реалните производствени разходи, както и премахване или сериозно намаляване на ДДС и други такси, които тежат върху фермерите.

От АПИ съобщиха, че към тази сутрин е ограничено движението на МПС над 12 тона по път II-19 Симитли – Гоце Делчев, при 106-ия километър, в участъка Илинден – Ексохи, като водачите изчакват на място.

Временно е ограничено и движението през ГКПП „Капитан Петко Войвода“ за всички моторни превозни средства.

„Последните новини са, че от 12:00 часа днес до събота фермерите, заедно с останалите съюзи, затварят пунктовете, включително тези с България и Северна Македония“, заяви икономистът Плутархос Маридакис.

„Официалната информация е, че за България ще се пускат по определен режим само леките и туристическите автомобили. За Северна Македония е по-сложно – там е напълно затворено“, допълни той.

По думите на Маридакис се очакват нови преговори с гръцкото правителство, но към момента фермерите остават твърди в позицията си и не отстъпват от исканията си.