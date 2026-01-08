„Гражданската отговорност“ поскъпва от февруари

От февруари се очаква осезаемо увеличение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, но не за всички шофьори. Тогава влиза в сила системата „Бонус-малус“, която ще оскъпи полиците най-вече за водачите, причинили щети при пътнотранспортни произшествия.

Макар и част от застрахователите вече да прилагат подобен модел, след два месеца той става задължителен за целия пазар. Очакванията са разликите в цените между отделните потребители да достигнат до 50%.

Според експерти от сектора именно това ще коригира пазара и постепенно ще доведе до плавно повишаване на цените, така че застраховките да покриват реалните щети и да не носят загуби за компаниите. Допълнителен натиск за поскъпване оказва и увеличението на цените на ремонтните услуги в сервизите.

По данни на брокери и застрахователи средната цена на „Гражданска отговорност“ за миналата година е била между 250 и 270 лева.

„В началото на тази година се наблюдават единични случаи на минимално увеличение, което в голяма степен се дължи на промяната на валутата, закръгляне на цените, както и на поскъпването на услугите, свързани с ремонти и отстраняване на щети“, обясни Николай Логофетов пред БНТ.

По-сериозното поскъпване се очаква след февруари, когато „Бонус-малус“ започне да действа задължително.

„Има три ключови промени – гаранционният фонд се фиксира на 6,50 евро, таксата за обезпечителния фонд остава 1%, но с максимум 2 евро, което е по-скъпо с около 70 цента, и третата – „Бонус-малус“, който ще направи цените значително различни“, посочи Логофетов.

Според Александър Цветков, досега разликите между цените на различните застрахователи са били между 10 и 20%, максимум до 30%, но след въвеждането на новата система те могат да достигнат 50%.

Застрахователите прогнозират и общо повишение на цените на полиците, отбелязва Pariteni.bg.

„Цената на „Гражданска отговорност“ в България е значително под средната за ЕС и еврозоната, където тя е около 500 евро. Не очаквам да стигнем това ниво в близките година-две, но тенденцията е ясна“, коментира Венцислав Великов.

Сходна позиция изрази и Логофетов, според когото е необходимо по-справедливо и адекватно ценообразуване, каквото вече съществува в съседни държави, където застраховката е в пъти по-скъпа.

Брокерите подчертават, че изкривяването на пазара също играе роля.

„Все още има промоции и дъмпингови цени, които изкуствено свалят стойността на „Гражданска отговорност“, а това не е в полза на никого“, допълни Логофетов.

Ситуацията се следи и от Комисия за финансов надзор. Нейният председател Васил Големански заяви, че регулаторът ще бъде толерантен към бизнеса, но стриктен при нарушения на закона, като ще изисква изпълнение на дадените предписания.

Очакванията са поскъпване и при застраховката „Каско“, отново заради увеличените разходи за ремонтни дейности.