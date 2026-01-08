НА ЖИВО
          Григор Димитров приключи рано участието си в Австралия

          Българинът допусна поражение с 2:0 сета от квалификанта Рафаел Колиньон

          Снимка: БГНЕС
          Първата ни ракета Григор Димитров не успя да се класира за четвъртфиналите на ATP 250 турнира в Бризбън. Българинът допусна загуба срещу световния №84 Рафаел Колиньон с 6-7(1), 3-6 гейма.

          Припомняме, че хасковлията започна отлично участието си в Куинсленд, надделявайки убедително над Пабло Кареньо Буста (6-3, 6-2). От своя страна, квалификантът Колиньон изненадващо елиминира петия в схемата Денис Шаповалов (6-4, 6-2).

          До момента българинът и белгиецът не се бяха изправяли един срещу друг. 

          Григор спаси три възможности за пробив на съперника при 5-5 в първия сет, но в тайбрека отстъпи с 1-7. Във втората част първата ни ракета допусна пробив в четвъртия гейм и се предаде – 3-6.

          Следващият съперник на Колиньон ще е един някой измежду Контан Алис или Брендън Накашима.

