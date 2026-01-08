НА ЖИВО
          - Реклама -
          Хаос в транспорта на Северозападна Европа след снеговалежи и бурята „Горети"

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Интензивни снеговалежи и заледявания предизвикаха сериозни проблеми за пътниците в Северозападна Европа, като транспортната система в редица държави беше силно засегната. Около 1000 души са били принудени да прекарат нощта срещу сряда на летището Схипхол в Амстердам, съобщи NOVA.

          Стотици отменени полети на летище Схипхол заради сняг

          Причина за усложнената обстановка е бурята „Горети“, която е навлязла от атлантическото крайбрежие. Лошите метеорологични условия са довели до допълнителни отменени полети, задръствания и прекъсвания на транспортни връзки, след като и без това в продължение на дни са били регистрирани масови закъснения.

          Студена зима предизвика сериозни транспортни проблеми в Европа

          Ситуацията е затруднила хиляди пътници и е поставила под напрежение летищните и транспортните оператори в засегнатите региони.

