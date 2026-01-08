Хаос в транспорта на Северозападна Европа след снеговалежи и бурята „Горети“

Интензивни снеговалежи и заледявания предизвикаха сериозни проблеми за пътниците в Северозападна Европа, като транспортната система в редица държави беше силно засегната. Около 1000 души са били принудени да прекарат нощта срещу сряда на летището Схипхол в Амстердам, съобщи NOVA.

Стотици отменени полети на летище Схипхол заради сняг

Причина за усложнената обстановка е бурята „Горети“, която е навлязла от атлантическото крайбрежие. Лошите метеорологични условия са довели до допълнителни отменени полети, задръствания и прекъсвания на транспортни връзки, след като и без това в продължение на дни са били регистрирани масови закъснения.

Студена зима предизвика сериозни транспортни проблеми в Европа

Ситуацията е затруднила хиляди пътници и е поставила под напрежение летищните и транспортните оператори в засегнатите региони.