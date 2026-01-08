Хиляди блокирани от зимната буря „Горети“: хаос по летища и пътища в Северозападна Европа

Интензивните снеговалежи и опасните заледявания причиниха сериозни затруднения за пътниците в Северозападна Европа. Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта срещу сряда на летището „Схипхол“ в Амстердам, след като множество полети бяха отменени или пренасочени.

Зимната буря „Горети“, която се придвижи от атлантическото крайбрежие, доведе до нова вълна от отменени полети, сериозни задръствания и прекъсвания на транспортните връзки, само дни след вече натрупани закъснения. Метеорологичната обстановка създаде сериозни предизвикателства за авиацията, железопътния транспорт и пътната инфраструктура в редица държави от региона.

Властите призовават пътуващите да следят актуалната информация и да се подготвят за допълнителни смущения, докато условията постепенно се нормализират.