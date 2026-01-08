НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Христо Стоичков прави Етрополе футболна столица през април

          Силен детски турнир събира елита у нас и от Балканите

          0
          11
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Христо Стоичков събира футболната общност в Етрополе. От 4 до 7 април 2026 г. градът ще бъде домакин на Etropole Tournament – детски футболен турнир, посветен на 60-годишния юбилей на Христо Стоичков. Легендата, която накара света да говори за България и запали любовта към футбола у милиони.

          - Реклама -

          В Етрополе ще се съберат отбори и футболни личности от България и чужбина, обединени от уважението към Христо Стоичков и голямата игра. Очакват се емоционални двубои, празнична атмосфера и изненади, които ще превърнат турнира в истински футболен празник.

          Etropole Tournament 2026 не е просто събитие – това е история, емоция и лична среща с Христо Стоичков, който е почетен гражданин на гр. Етрополе.

          Организатор на турнира е ПФК „Етрополе“. Записване за участие в турнира може да направите на следните телефони +359887064455; 0897 525 457; 0876 739 747 и/или електронна поща fcetropole@abv.bg.

          Христо Стоичков събира футболната общност в Етрополе. От 4 до 7 април 2026 г. градът ще бъде домакин на Etropole Tournament – детски футболен турнир, посветен на 60-годишния юбилей на Христо Стоичков. Легендата, която накара света да говори за България и запали любовта към футбола у милиони.

          - Реклама -

          В Етрополе ще се съберат отбори и футболни личности от България и чужбина, обединени от уважението към Христо Стоичков и голямата игра. Очакват се емоционални двубои, празнична атмосфера и изненади, които ще превърнат турнира в истински футболен празник.

          Etropole Tournament 2026 не е просто събитие – това е история, емоция и лична среща с Христо Стоичков, който е почетен гражданин на гр. Етрополе.

          Организатор на турнира е ПФК „Етрополе“. Записване за участие в турнира може да направите на следните телефони +359887064455; 0897 525 457; 0876 739 747 и/или електронна поща fcetropole@abv.bg.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски с две тренировки за деня

          Станимир Бакалов -
          Левски продължава лагера си в Белек с две тренировки в четвъртък. Сутрешното занимание се проведе на терена на хотел „Kaya Palazzo“ с участието на всички...
          Спорт

          Наш клуб представи Димо Кръстев

          Станимир Бакалов -
          Спартак (Варна) изненадващо привлече Димо Кръстев от Фиорентина. 22-годишният защитник, който е родом от Бургас, е първото зимно попълнение на "соколите".  Централният бранител и национал...
          Спорт

          Тони Тасев приключи със Славия

          Станимир Бакалов -
          Пътищата на опитния футболист Тони Тасев и Славия окончателно се разделиха. Днес Тасев разтрогна договора си със Славия, който беше до лятото на 2027 г. 31-годишният...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions