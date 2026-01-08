Инцидент с пътник спря временно метрото при „Мусагеница“

Инцидент с пътник временно прекъсна движението на метрото в София тази сутрин. Около 07:25 ч. 31-годишен мъж е скочил върху релсите на метростанция „Мусагеница“, съобщиха от Метрополитен.

По информация на дружеството, мъжът е заявил, че причината за действията му са семейни проблеми. Веднага са предприети действия от служителите на метрото и аварийните екипи. Движението на влаковете е било временно спряно, а пътникът е изведен жив и здрав от зоната на релсите.

След приключване на проверката и обезопасяване на участъка, движението по линията е възстановено.