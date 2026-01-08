НА ЖИВО
          - Реклама -
          Ирак национализира едно от най-големите нефтени находища в света, собственост на Лукойл

          Западна Курна 2
          Западна Курна 2
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Правителството на Ирак одобри плановете за национализиране на „Западна Курна-2“, едно от най-големите нефтени находища в света, което се управляваше от Лукойл, който е под американски санкции, съобщава Reuters.

          Находището вече ще се управлява от държавната компания Basra Oil Company за една година.

          „Ние сме ангажирани с поддържането на непрекъснато производство, докато Ирак преодолява несигурността относно американските санкции и ще търсим потенциални купувачи за дела на Лукойл в рамките на 12 месеца“, заяви представител на Basra Oil пред агенцията.

          През ноември Лукойл обяви форс-мажор в Западна Курна-2 поради излагането му на американски санкции. Според източници санкциите са привлекли вниманието на около дузина инвеститори, включително американските петролни гиганти Exxon Mobil, Chevron и частната инвестиционна компания Carlyle.

          „Държавната компания Basra Oil Company ще покрива заплатите на местните служители, оперативните разходи и плащанията на подизпълнителите, използвайки сметка, свързана с нефтеното находище Маджнун, за да улесни процеса“, разкри пред агенцията мениджър на иракско нефтено находище.

          Според официалния представител, производството остава стабилно на около 465 000-480 000 барела на ден.

          В сряда правителството обяви, че кабинетът се е съгласил да разреши финансиране за операции чрез сметката за нефтеното находище Маджнун, която ще бъде попълнена с приходи от продажби на петрол от държавния петролен търговец SOMO.

          75%-ният оперативен дял на Лукойл в нефтеното находище беше най-големият ѝ чуждестранен актив. Компанията има срок до 17 януари да продаде чуждестранните си активи, в съответствие с краен срок, определен от Министерството на финансите на САЩ.

          В същото време самото находище представлява около 0,5% от световните доставки на петрол и 9% от производството в Ирак, вторият по големина производител в ОПЕК след Саудитска Арабия.

