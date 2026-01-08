Испания заяви готовност да изпрати мироопазващи войски в Палестина

Испанският министър-председател Педро Санчес обяви, че страната му е готова да изпрати войници за поддържане на мира в Палестина, когато се появят необходимите условия за подобна мисия.
Изявлението беше направено по време на новогодишна церемония с участието на испански посланици в Мадрид. Санчес подчерта, че при възникване на такава възможност ще внесе предложение в парламента за разполагане на мироопазващи сили.
Той допълни, че подобна мисия би могла да допринесе и за средносрочната цел за международно признаване на двете държави – Израел и Палестина.
По думите му Испания вече е изразявала сходна готовност и по отношение на Украйна, като част от усилията за международна сигурност и стабилност.
При специализирана полицейска операция, проведена на 7 януари, служители на полиция в Търговище са иззели 136 артикула с логата на защитени търговски марки. Акцията е била насочена срещу продажбата на стоки с марки без разрешение от притежателите на правата.
