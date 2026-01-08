НА ЖИВО
          Испания заяви готовност да изпрати мироопазващи войски в Палестина

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Испанският министър-председател Педро Санчес обяви, че страната му е готова да изпрати войници за поддържане на мира в Палестина, когато се появят необходимите условия за подобна мисия.

          Изявлението беше направено по време на новогодишна церемония с участието на испански посланици в Мадрид. Санчес подчерта, че при възникване на такава възможност ще внесе предложение в парламента за разполагане на мироопазващи сили.

          „Когато се появи такава възможност, ще предложа на парламента да разположим войски за поддържане на мира в Палестина, когато най-накрая видим как да напреднем в задачата за умиротворяване“, заяви испанският премиер.

          Той допълни, че подобна мисия би могла да допринесе и за средносрочната цел за международно признаване на двете държави – Израел и Палестина.

          По думите му Испания вече е изразявала сходна готовност и по отношение на Украйна, като част от усилията за международна сигурност и стабилност.

