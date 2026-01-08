Исторически пробив: България с първи лиценз за криптоактиви по MiCA

Комисия за финансов надзор издаде първия лиценз в България по Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA) на Аларик Секюритис ООД. С този акт страната се нарежда сред държавите членки на ЕС, които реално и ефективно прилагат новата европейска регулаторна рамка за криптоактивите и създават предвидима и стабилна среда за развитие на финансовите иновации.

Председателят на КФН Васил Големански определи решението като стратегически пробив за българския финансов пазар.

„Издаването на първия лиценз по MiCA е стратегически пробив за българския финансов пазар. Това е доказателство, че България не просто следва европейските правила, а ги прилага с амбиция, последователност и най-високи стандарти. Регулираните иновации са пътят към доверие, стабилност и конкурентоспособност на нашия пазар в европейски и глобален мащаб“,

подчерта Големански.

По думите му КФН последователно работи и за повишаване на финансовата грамотност, както и за създаване на условия за дългосрочно развитие на капиталовите пазари у нас, така че иновациите да бъдат разбираеми, достъпни и устойчиви за инвеститорите и обществото.

„Аларик Секюритис“ ООД е утвърден български инвестиционен посредник, лицензиран и регулиран от КФН, който предоставя инвестиционни услуги в съответствие с европейското законодателство, съчетавайки международен опит и високи технологични стандарти.

Издаването на лиценза е резултат от продължителен и структуриран процес, основан на активен диалог между регулатора и дружеството. В рамките на процедурата е извършена задълбочена оценка на бизнес модела, управленската структура, управлението на рисковете, вътрешния контрол, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и ИКТ устойчивостта. Лицензирането по MiCA изисква пълна прозрачност, доказуема готовност и реален оперативен капацитет още на етап кандидатстване.

Преходният период по MiCA в България продължава до 1 юли, като към момента над 50 български компании са заявили интерес да кандидатстват за лиценз. 26 от тях вече са провели предварителни срещи с лицензионния екип на КФН, на които са обсъждани приложимата нормативна уредба и конкретните бизнес модели.

От КФН напомнят, че вписването в регистъра по § 5, ал. 3 от Закона за пазарите на криптоактиви не представлява лиценз по MiCA, а дава право единствено на временно продължаване на дейността в рамките на преходния режим. След изтичането му услуги за криптоактиви ще могат да предоставят само лицензирани лица.

С фокус върху развитието на регулирания криптосектор заместник-председателят на КФН Деница Величкова подчерта ролята на регламента за защитата на инвеститорите.

„MiCA поставя ясна и необходима граница между иновациите, които създават стойност, и нерегламентираната дейност, която прехвърля риска върху инвеститорите. Лицензът по този регламент не е формалност, а доказателство за зрялост, реална готовност и поета отговорност“,

отбеляза Величкова.

Издаването на първия лиценз по MiCA се определя като ключова стъпка за развитието на финансовите пазари в България, за утвърждаването на страната като конкурентна среда за финтех компании и за насърчаването на устойчиви финансови иновации.