Йорданова с остър призив: „Сарафов вън“, без него няма честни избори

Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление в съдебната власт и провеждането на честни избори, поради което Борислав Сарафов трябва незабавно да бъде освободен като и.ф. главен прокурор. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична България и член на Да, България Надежда Йорданова по време на брифинг в централата на партията, предаде БГНЕС.

- Реклама -

По думите ѝ освобождаването на Борислав Сарафов трябва да стане още на първото заседание на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет.

„Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление в съдебната власт и довеждането на честни избори. С прокуратура, начело със Сарафов, честни избори не може да има“,

категорична бе Йорданова.

Тя припомни и един от основните призиви, издигнати по време на последните протести – „Сарафов, вън!“, като подчерта, че настоящият и.ф. главен прокурор трябва да си тръгне незабавно, за да се възстанови доверието в институциите.

Според Йорданова паралелно с това е наложително да започне сериозен разговор за избор на легитимен и достоен състав на ВСС, който да гарантира независимостта и нормалното функциониране на съдебната система.