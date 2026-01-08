НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Йорданова с остър призив: „Сарафов вън“, без него няма честни избори

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление в съдебната власт и провеждането на честни избори, поради което Борислав Сарафов трябва незабавно да бъде освободен като и.ф. главен прокурор. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична България и член на Да, България Надежда Йорданова по време на брифинг в централата на партията, предаде БГНЕС.

          По думите ѝ освобождаването на Борислав Сарафов трябва да стане още на първото заседание на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет.

          „Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление в съдебната власт и довеждането на честни избори. С прокуратура, начело със Сарафов, честни избори не може да има“,
          категорична бе Йорданова.

          Тя припомни и един от основните призиви, издигнати по време на последните протести – „Сарафов, вън!“, като подчерта, че настоящият и.ф. главен прокурор трябва да си тръгне незабавно, за да се възстанови доверието в институциите.

          Според Йорданова паралелно с това е наложително да започне сериозен разговор за избор на легитимен и достоен състав на ВСС, който да гарантира независимостта и нормалното функциониране на съдебната система.

          6 КОМЕНТАРА

          1. Вожде йорданова? Смяна на ,,модела“, означава всички шайки – 240 деребея, да протестират на площада защото собствениците – хората, са отхвърлили поредния им престъпен закон на електронен референдум през телефони и компютри! Без одобрение на референдум да липсва правна тежест!

            Ама видите ли трябвало да има правителство? кмЯтове? Защо? На кой е нужно? Някой сеща ли се за един закон в полза на хората за 35 години? Нещо повече, всички закони са срещу хората и в една единствена полза – на личните им офшорни сметки!

            Някой сеща ли се за една единствена причина изобщо за съществуването на тези уж институции – освен за личното облагодетелстване на престъпниците в тях?

            Протести? За огромно съжаление на р0бите не им бяха достатъчно 36 години да прогледната за първопричината на проблема, а именно фалшивата престъпна УЖ конституция на ДС, на БКП.

            Да смените едни мутри с други такива в същата ПРЕСТЪПНА СИСТЕМА, не е промяна, а още по малко може да се счита за решение!
            36 години не им бяха достатъчни и да научат българския език – собствения им език. Всяка дума има освен смисъл и значение, но и произход. Това, че телевизора бил така казал е крайно недостатъчно!

            ,,Държавен служител “ произлиза от ,,служба “ ,,служа “ ,,слуга “ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд “ ,,управник “ който решава еднолично как да живеят всички останали. Общество „, ,,Община“, произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува! Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото „?

            Протести? Собствениците протестират срещу слугите си? Нима има такова понятие? Не няма!

            Мирен протест“? Мир“ и протест“ са две самоизключващи се сами по себе си понятия. Куха мантра спусната от престъпното статукво и обслужваща единствено и само – същото! Развявана с голям апломб от обслужващия персонал, самонарекъл сам себе си УЖ медии.

            Създадена с една единствена цел: изпускане на общественото напрежение, недоволство, последваща апатия съчетана с чувство за безсилие. Както и внушаване на фалшива легитимност на всички тези шайки и престъпната им власт!

            Демокрация с вождове няма – не съществува такава! Никъде в превода на думата ,, демокрация “ няма и намек за вождове, управници, господари, партии, масови убийци, деребеи и сатрапи.Няма и намек! Нещо повече, демокрацията е възникнала като антипод на вождовете и едноличните им решения как да живеят всички останали!

            РЕШЕНИЕТО : Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/ , а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!

            Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове.

            Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация

            Избори? Избора на вождове, господари, масови убийци, деребеи и сатрапи, които еднолично да решават как да живеят всички останали не е ,,избор „, още по малко може да се счита за ,,право“- р0бство е! Р0бство на офшорните им лични сметки! Наложено през една фалшива и престъпна УЖ конституция на ДС, на БКП, за която всички тези шайки говорят като за Библия и са крайния продукт от същата!

            Възможно ли е да не знаете какво е общество, държава, демокрация, които бъркате с @фриканско племе с вождове?

            Една шайка от престъпни вождове решават еднолично как да живеят всички останали? Що е то? Насилие? @фрикаснко племе с вождове? Диктатура? Ф@шизъм? Комунизъм? Тоталитаризъм? Тероризъм / от терор/ ? Мракобесие? Р0бство? Криминални понятия? Върховно престъпление?

            Държава “ от ,,държа“, в самата дума е заложено. Та какво държим ние от общите ни активи след като някой си вожд еднолично се разпорежда с тях? Държим дълговете и задълженията с които са ни загробили!

          2. е нали падна гешев и всичко е цветя и рози!? сега сарафов, после пенев и до къде ??? да я сложат тя пача и всичко в държавата ще заспи. тъпанари

