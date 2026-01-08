Как еврото променя ежедневието на студентите в България от 1 януари 2026 г.

От 1 януари 2026 г. България официално въвежда еврото като национална валута при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. Преходът е организиран така, че да бъде автоматичен и без административни действия, включително за младите хора и студентите, които разчитат на стипендии, доходи от работа и банкови услуги.

Всички стипендии, студентски кредити и такси за обучение се превалутират автоматично и безплатно по официалния курс. Договорите за студентски кредити остават без промяна, като условията по лихвите и погасителните вноски се запазват, променя се единствено валутата, в която са изразени сумите.

Сериозно улеснение еврото носи за студентите, участващи в международни програми като Еразъм+. Отпадат разходите за валутна обмяна, бюджетът в чужбина става по-предвидим, а банковите карти могат да се използват без такси за валутни операции в държавите от еврозоната.

От първия ден на 2026 г. всички банкови сметки и карти в левове се превалутират автоматично в евро, без такси и без нужда от посещение в банка. Заплати от почасова заетост също ще се изплащат в евро, като работодателите са длъжни да прилагат официалния курс коректно и прозрачно.

Единната валута улеснява и дигиталните разплащания, широко използвани от младите хора. Абонаментни услуги, мобилни приложения, транспортни платформи и онлайн обучения ще функционират директно в евро, което премахва допълнителните такси за превалутиране и прави разходите по-ясни и сравними.