Катастрофа край Банкя: жена без книжка рани трима

Инцидент с тежки последици е станал в понеделник вечерта около 23:20 ч. на пътя между София и Банкя. Жена без шофьорска книжка е блъснала две коли, при което трима души са ранени, а една жена е настанена в болница в по-тежко състояние. Водачката е отказала както полеви, така и кръвен тест.
Шофьорката вече е с повдигнато обвинение, но към момента е извън ареста. Пострадалата жена остава под лекарско наблюдение.
По думите му автомобилът, който ги е блъснал, се е движел с около 120 км/ч или повече. След удара колата им се е завъртяла, а приятелката му е изхвърчала през прозореца. На място е пристигнала линейка.
Той оспорва и констатациите в полицейския протокол:
От МВР потвърдиха за NOVA, че водачката е била задържана за 24 часа, след което е освободена. Повдигнато ѝ е обвинение, като предвиденото наказание е лишаване от свобода до една година или парична глоба.
Освен това е съставен административен акт на собственика на автомобила, който е позволил превозното средство да бъде управлявано от неправоспособен водач.
