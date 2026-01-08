Катастрофа край Банкя: жена без книжка рани трима

Инцидент с тежки последици е станал в понеделник вечерта около 23:20 ч. на пътя между София и Банкя. Жена без шофьорска книжка е блъснала две коли, при което трима души са ранени, а една жена е настанена в болница в по-тежко състояние. Водачката е отказала както полеви, така и кръвен тест.

Шофьорката вече е с повдигнато обвинение, но към момента е извън ареста. Пострадалата жена остава под лекарско наблюдение.

„Всичко се случи в понеделник вечерта в 23:20 часа“, разказа Камен Димитров, годеникът на пострадалата.

„Малко след кръговото, на правата отсечка, видях в задното огледало светлина. Помислих си, че някой ще ни изпреварва с огромна скорост… и тогава наистина ни удари“, допълни той.

По думите му автомобилът, който ги е блъснал, се е движел с около 120 км/ч или повече. След удара колата им се е завъртяла, а приятелката му е изхвърчала през прозореца. На място е пристигнала линейка.

„Хората в другата кола бяха във видимо нетрезво състояние. Ходеха по нас, викаха“, твърди Камен.

Той оспорва и констатациите в полицейския протокол:

„В протокола пише, че причината е несъобразена скорост с мокър асфалт. Асфалтът изобщо не беше мокър. Проверих прогнозата – не е валяло от дни“, заяви той.

От МВР потвърдиха за NOVA, че водачката е била задържана за 24 часа, след което е освободена. Повдигнато ѝ е обвинение, като предвиденото наказание е лишаване от свобода до една година или парична глоба.

Освен това е съставен административен акт на собственика на автомобила, който е позволил превозното средство да бъде управлявано от неправоспособен водач.