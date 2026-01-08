Колумбия предупреждава: американският удар срещу Венецуела може да доведе до катастрофа за Латинска Америка

Американският военен удар срещу Венецуела, който доведе до свалянето на Николас Мадуро, може да предизвика верижни последици и да прерасне в „катастрофа“ за цяла Латинска Америка.

Това заяви пред АФП заместник-министърът на външните работи на Колумбия Маурисио Харамийо.

„Ако възникне мащабна хуманитарна криза, въздействието и опустошението ще бъдат неудържими. Говорим за катастрофа, каквато Латинска Америка никога не е виждала“, каза Харамийо в интервю в Богота.

Колумбия и нейният първи в историята ляв президент Густаво Петро последователно критикуват масираното военно-морско присъствие на САЩ в Латинска Америка, бомбардировките на предполагаеми лодки за наркотрафик, конфискацията на венецуелски петролни танкери, както и прецизното извеждане на Мадуро на 3 януари.

Тази позиция на Богота е подразнила текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който публично обвини Петро, че е наркобарон.

Колумбия споделя флуидна граница с дължина 2 200 км с Венецуела и е основната държава приемник на мигранти, бягащи от икономическата и политическата криза в съседната страна.

Харамийо подчерта, че Колумбия никога не би могла да бъде „напълно подготвена“ при евентуално влошаване на ситуацията, предизвикано от война, особено на фона на дълбокото разделение в Латинска Америка по отношение на действията на администрацията на Тръмп.

Докато десни правителства в Аржентина и Еквадор подкрепиха свалянето на Мадуро, левите управления в Бразилия, Мексико, Колумбия и други държави категорично го осъдиха.

„Това разделение очевидно подкопава възможността за регионално решение. Без споделени предпоставки и минимален консенсус е очевидно много трудно да се реагира на регионално ниво“, подчерта Харамийо.

Той добави, че макар американска военна атака срещу Колумбия да изглежда „малко вероятна“, страната би имала „легитимен отговор“, ако подобен сценарий се наложи.