          Костадинов: Хиляди тролове атакуват „Възраждане“, благодаря им!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов публикува остра позиция в социалната мрежа Facebook, в която твърди, че партията е обект на масирана тролска атака в интернет, организирана от политически опоненти.

          По думите му профилите, които атакуват страниците на „Възраждане“, са фалшиви, без приятели и съдържание, със снимки, които са откраднати или изкуствено създадени. Костадинов определя тези профили като „очеизвадни тролове“, които действат организирано и в голям мащаб.

          Според него не става дума за стотици, а за хиляди профили, които публикуват обидни и провокативни коментари, включително и взаимно си отговарят, за да създадат впечатление за цензура.

          „Особено са забавни, когато единият трол напише някаква псувня, а другият под него се възмущава, че ‘неудобните коментари се трият’“, пише Костадинов.

          Обвинения към други партии

          Лидерът на „Възраждане“ твърди, че около 90% от троловете са свързани с негови политически опоненти, а стотици хиляди левове се влагат в подобни онлайн кампании, въпреки че страната все още не е в предизборна кампания.

          Той посочва още, че до началото на декември партия „Величие“ е разполагала с „най-развита тролска фабрика“, но след акция на ДАНС в село Неофит Рилски, където според него се е намирало нейното седалище, онлайн активността рязко е намаляла.

          „Троловете ни помагат“

          Въпреки острия тон, Костадинов твърди, че ефектът от атаките е обратен и дори благоприятен за партията му. По думите му активността на троловете драстично увеличава видимостта на публикациите заради алгоритмите на социалните мрежи.

          „С активността си по нашите страници те вдигат достиганията им не в пъти, а в десетки пъти“, заявява той.

          Като пример Костадинов посочва собствена публикация, която според него за 15 часа е достигнала до около 250 000 души, с очакване броят да нарасне още.

          „Така че, еничарчета, благодаря ви. Не спирайте да пишете по страниците и профилите на ‘Възраждане’“, пише още той.

          Политически контекст

          В публикацията си Костадин Костадинов свързва онлайн атаките с нарастващо обществено напрежение, бъдещи избори и очаквана политическа промяна. Той призовава гражданите да подкрепят „Възраждане“ на изборите, като заявява, че партията ще поеме „останалото“.

